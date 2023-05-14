Країна-агресор вже зазнала "геополітичної поразки", вважає французький президент.

Російська Федерація "вже геополітично програла" війну в Україні та перетворюється на васала Китаю. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю газеті L'Opinion, опублікованому напередодні ймовірного візиту до Парижа українського президента Володимира Зеленського.

"Де-факто вона увійшла у форму підпорядкування щодо Китаю та втратила доступ до Балтики, що було критично важливим, оскільки це спонукало Швецію та Фінляндію до рішення приєднатися до НАТО. Це було неможливо уявити ще два роки тому. Тому це вже геополітична поразка", – сказав Макрон.

Макрон також наголосив, що Росія "не повинна виграти цю війну військовим шляхом", та переговори з росіянами неминучі.

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"Від нас залежить, як допомогти українцям у контрнаступі, як підготувати питання гарантій безпеки на переговорах, які неминуче відбудуться. … Я завжди казав, що зрештою європейська архітектура безпеки повинна буде повністю захищати Україну. Але вона також повинна передбачати неконфронтацію з Росією та відновлення стійкого балансу сил. Але ще багато кроків потрібно зробити, перш ніж ми дійдемо до цього", – додав він.

Війна в Україні - роль Макрона

В квітні французький президент Еммануель Макрон попрямував до Китая задля обговорення з Сі Цзіньпінем припинення війни в Україні.

Очікувалося, що Макрон пропонуватиме Пекіну план, який зрештою призведе до початку перемовин України з агресором.

Видання Bloomberg після візиту Макрона написало, що його спроби заручитися підтримкою Китая не були вдалими. Водночас після його поїздки відбулася перша з початку повномасштабної війни телефонна розмова китайського лідера Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським. Вважається, що Макрон сприяв цій розмові.

Упродовж квітня французький лідер мав принаймні три тривалих телефонних розмови з українським колегою. Під час останньої з них лідери, як повідомляли в ОПУ, обговорили консолідацію підтримки української формули миру.

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