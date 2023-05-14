Це буде друга поїздка Володимира Зеленського до Франції з початку повномасштабної війни.

В неділю, 14 травня, президент України Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом у Німеччині, може також відвідати Францію, пише французьке видання BFMTV з посиланням на джерела.

За інформацією ЗМІ, візит глави держави до французької столиці очікується наприкінці дня.

Якщо візит буде здійснено, це буде друга поїздка Володимира Зеленського до Франції з початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти нашої країни. Перша така поїздка відбулася в травні поточного року, тоді президент Франції Еммануель Макрон приймав українського лідера в Єлисейському палаці разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Оновлено (18:12): Видання Le Figaro з посиланням на джерела інформує, що в паризькому аеропорту Велізі-Віллакубле Зеленського мають зустріти прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн і міністр закордонних справ Катрін Колонна.

За інформацією ЗМІ, Зеленський також зустрінеться з президентом Макроном в Версальському палаці. Зустріч, як очікується, відбудеться рано вранці, після чого короткий візит Зеленського до країни буде завершено.

Візит Зеленського до Європи - що треба знати

У суботу, 13 травня, президент України Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом в Італію, де відбулася зустріч із італійськими президентом Серджо Матареллою та прем’єркою Джорджею Мелоні. В другій половині він здійснив візит до Ватикану, де його прийняв на аудієнції Папа Римський Франциск.

Ввечері в суботу Зеленський прибув до Німеччини. В неділю вже відбулася його зустріч з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцем.

Також сьогодні у німецькому Аахені Зеленському вручають міжнародну премію імені Карла Великого.

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