Лідер країни стверджує, що обставини участі хорватських військовослужбовців у цій місії є незрозумілими і невиправданими.

Президент Хорватії Зоран Міланович відмовився надати згоду на участь військовослужбовців хорватських Збройних сил у місії ЄС, яка організовує підготовку та навчання українських військовослужбовців.

Як повідомляє Vecernji List, відповідний лист до нього направив міністр оборони Маріо Баножич. Міланович у поясненні заявив, що обставини участі хорватських військовослужбовців у цій місії є незрозумілими і невиправданими.

Крім того, одіозний лідер Хорватії вважає, що міністр оборони не має повноважень ініціювати запит щодо навчальної місії. Тому він очікує звернення від уряду, або парламенту.

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Міланович також наголосив, що у проекті рішення конкретно не зазначено ані діяльність, яку здійснюватимуть члени хорватської армії за кордоном, ані дії чи заходи, які здійснюватимуть військовослужбовці Збройних сил України на території Хорватії.

Також Міланович заявив, що однією з причин відмови є те, що Україна формально не внесена до переліку союзників Хорватії, війська яких можуть проходити та прибувати на навчання до країни.

Міністр Баножич заявив, не бачить жодних об'єктивних причин для відмови Мілановича. Тепер для прийняття позитивного рішення необхідна парламентська більшість у дві третини голосів.

Тренувальна місія ЄС: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, в серпні голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз має намір почати місію з підготовки українських військових у сусідній з Україною країні. Він анонсував, що на зустрічі міністрів оборони ЄС у Празі ця пропозиція буде "обговорена політично".

8 жовтня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на прес-конференції після неформального саміту 27 лідерів країн-членів Євросоюзу, який проходить у Празі, заявив, що лідери досягли консенсусу стосовно започаткування навчальної місії для військовослужбовців Збройних сил України.

17 жовтня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення Місії ЄС з надання військової допомоги Україні під назвою EUMAM Ukraine.

Місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме Оперативний штаб у Брюсселі з метою забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувачем місії буде віце-адмірал Ерве Блежан, директор Сил військового планування та проведення операцій.

Відомо, що навчання проходитимуть на території Польщі та Німеччини.

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