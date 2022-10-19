Навчання могли відбутися в рамках погодженої напередодні місії ЄС.

Президент Ховартії Зоран Міланович виступив проти проведення навчань українських військових у його країні.

Про це повідомляє хорватське видання Jutarnji list

"Я не підтримую цю ідею. Тому що я не підтримую участь Хорватії у цій війні більшою мірою, ніж варто. … Як Головнокомандувач, я цього не погоджу. Але я не чув про пропозицію. Але мені це не подобається", – сказав Міланович.

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У Міноборони країни у відповідь на запитання, чи пропонувала Хорватія на рівні ЄС проводити навчання у себе, зазначили: "В рамках вже наявних навчань ми готові прийняти іноземних учасників, все відповідно до планів і законодавчих процедур".

Відповідно до законодавства країни, уряд схвалює введення збройних сил країн-союзників, але спочатку має отримати згоду президента. Якщо президент не підпише, іноземні військові не зможуть в’їхати до Хорватії. Утім парламент може подолати вето Головнокомандувача більшістю у дві третини голосів.

Якщо Міланович все ж заборонить проведення навчань, а з'ясується, що Хорватія вже офіційно запропонувала свою територію для їх проведення, країна знову зіткнеться зі скандалом на міжнародному рівні.

Тренувальна місія ЄС: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, в серпні голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз має намір почати місію з підготовки українських військових у сусідній з Україною країні. Він анонсував, що на зустрічі міністрів оборони ЄС у Празі ця пропозиція буде "обговорена політично".

8 жовтня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на прес-конференції після неформального саміту 27 лідерів країн-членів Євросоюзу, який проходить у Празі, заявив, що лідери досягли консенсусу стосовно започаткування навчальної місії для військовослужбовців Збройних сил України.

17 жовтня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення Місії ЄС з надання військової допомоги Україні під назвою EUMAM Ukraine.

Місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме Оперативний штаб у Брюсселі з метою забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувачем місії буде віце-адмірал Ерве Блежан, директор Сил військового планування та проведення операцій.

Відомо, що навчання проходитимуть на території Польщі та Німеччини.

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