Міністрам рекомендується розглядати країну як тотального конкурента.

Міністрам Європейського Союзу порадили зайняти більш жорстку позицію щодо Китаю..

Як пише Financial Times з посиланням на документ, підготовлений для держав-членів дипломатичною службою блоку напередодні переговорів про перегляд стратегії щодо Пекіна, міністрам рекомендується розглядати країну як тотального конкурента з обмеженими сферами потенційної взаємодії.

Зазначається, що Євросоюз має тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами, посилити свій кіберзахист і диверсифікувати свій ланцюжок поставок за межі Китаю.

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"Китай став ще сильнішим глобальним конкурентом для ЄС, США та інших партнерів-однодумців", – зазначено в документі.

Війна в Україні: позиція Китаю змінилася

Китай та Індія – одні з небагатьох країн, які продовжують економічну співпрацю з Росією після початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

Довгий час ці країни утримувалися від критики на адресу РФ, проте під час Шанхайського економічного саміту, який проходив в Узбекистані у вересні 2022 року, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на особистій зустрічі заявив російському президенту Володимиру Путіну, що зараз не час для війни. Моді сказав російському диктатору про необхідність "стати на шлях миру" і нагадав йому про важливість"демократії, дипломатії та діалогу".

Тоді ж стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін висловив Путіну свою стурбованість тривалою війною в Україні.

10 жовтня, після масованого обстрілу України, Китай та Індія, які раніше утримувалися від критики війни, розв'язаної Росією, публічно закликали до деескалації та діалогу.

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