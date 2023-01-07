Метсола наголосила, що важливо продовжувати військову підтримку України.

Президент Європарламенту Роберта Метсола позитивно відреагувала на рішення Німеччини передати танки Marder в Україну.

В інтерв'ю Tagesschau вона також підтримала постачання танків Leopard для захисту від агресії Російської Федерації. Метсола наголосила, що важливо продовжувати військову підтримку України, адже Росія хоче, щоб Європа відвернулась від Києва.

"Цього не можна допускати. Важливо, щоб Європа продовжувала підтримувати українців у політичному, гуманітарному та військовому плані. Але також важливо, щоб Європа зміцнила власні сили оборони та стала "справжнім оборонним союзом", – підсумувала Метсола.

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Танки Leopard для України

Нещодавно голова оборонного комітету Бундестагу закликала передати Україні Leopard.

7 січня у Польщі заявили, що не можуть самостійно передати Україні танки Leopard, якщо не буде підтримки широкої коаліції. Фінляндія також готова передати Україні танки Leopard 2, якщо це зроблять інші європейські країни.

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