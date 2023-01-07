Матеуш Моравецький зазначив, що "кілька тижнів тому в Брюсселі" обговорював поставки танків з канцлером Німеччини.

У Варшаві заявили, що не можуть самостійно зрадити Україні танки Leopard. У Польщі пояснили, що для цього потрібна підтримка широкої коаліції.

"Ми, як Польща, без ширшої коаліції зараз не збираємося постачати ці танки", - цитує прем'єр-міністра Польщі Матеуш Моравецький видання Rp.pl.

За його словами, переговори про передачу Україні цих танків ще тривають.

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"Разом з президентом (Анджеєм Дудою - УНІАН) ми ведемо переговори, спрямовані на побудову більш широкої коаліції країн, які могли б передати цю важку, сучасну техніку", – заявив польський політик.

При цьому він вказав, що "кілька тижнів тому в Брюсселі" він обговорив поставки танків з канцлером Німеччини Олафом Шольцем

"Думаю, що найближчими днями ми зможемо дізнатися більше", - підсумував Моравецький.

Передача Україні танків Leopard - що відомо

У червні минулого року іспанські ЗМІ повідомили, що влада стрни готові передати Україні танки Leopard A4. При цьому глава МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі заявив, що передача Україні танків може бути частиною "наступного етапу" поставок озброєння ВСУ.

Крім того, глава оборонного комітету Бундестагу закликала передати Україні Leopard. Відзначається, що США і Німеччина дрили до угоди з цього питання. Також в Бундестазі тиснуть на Олафа Шольца, який коливається в питанні передачі танків Україні.

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