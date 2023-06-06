За його словами, це однозначно кваліфікується як воєнний злочин і Росію потрібно притягнути до відповідальності.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель шокований підривом російськими окупантами Каховської гідроелектростанції в Херсонській області.

Про це Мішель повідомив у мікроблозі Twitter. Він пообіцяв притягнути росіяни до відповідальності за цей злочин.

"Шокований безпрецедентним обстрілом дамби Нової Каховки. Знищення цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як військовий злочин, і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності", - заявив він.

За словами Мішеля, він порушить це питання на червневому саміті ЄС та запропонує збільшити допомогу затопленим районам.

Вночі окупанти підірвали Каховську ГЕС - що вже відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Багато населених пунктів, зокрема Херсонщини, під загрозою затоплення, а також у багатьох населених пунктах через це є проблеми з подачею води, зокрема у Кривому Розі, Марганці та Нікополі.

Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони через ситуацію з Каховською ГЕС і закликав поширювати лише офіційну та перевірену інформацію.

Через підрив дамби Каховської ГЕС "Укрзалізниця" запустила евакуаційні поїзди.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено.

В НАЕК "Енергоатом" зазначили, що підрив окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контролюється.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції в Херсонській області, ймовірно, є найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття.

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