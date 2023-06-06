Безкоштовний евакуаційний потяг відправиться сьогодні о 12 годині.

Через підрив дамби Каховської ГЕС "Укрзалізниця" запустила евакуаційні поїзди.

Як повідомляє "УЗ" в Telegram, компанія допомагає місцевій владі з евакуацією мешканців Херсону та прилеглих сіл.

"Перший безкоштовний евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди. Довеземо всіх до безпеки, незважаючи ні на що", - йдеться у заяві "УЗ".

Підрив Каховської ГЕС - головні новини

6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, яка розташована від Херсона вище за течією Дніпра. Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.

В Енергоатомі заявили, що підрив російськими військами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), проте ситуація контролюється.

Дамба отримала критичні пошкодження і відновленню не підлягає. Наразі південні території України можуть залишитися без електрики та води. Існує велика ймовірність підтоплення. У Херсонській ОВА кажуть, що рівень води через підрив дамби стане критичним упродовж п'яти годин. Людей попередили про термінову евакуацію в інші області України.

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