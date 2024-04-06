Другий тур виборів слугуватиме перш за все референдумом для Роберта Фіцо, який повернувся до влади в жовтні 2023 року.

Вибори президента Словаччини, другий тур яких відбувається сьогодні, 6 квітня, поляризовані війною в Україні. Про це у своєму матеріалі для Le Monde пише Жан-Батист Шастан.

За словами автора, голосування слугуватиме перш за все референдумом для проросійського прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо, який повернувся до влади в жовтні 2023 року.

Як відомо, за президенське крісло у Словаччині змагаються кандидат від керівної коаліції, спікер парламенту Петер Пеллегріні та екс-міністр закордонних справ країни Іван Корчок. Останній активно критикує антиукраїнську позицію Фіцо, проводячи паралель із розгромом 1968 року Празької весни.

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"Я побачив окупаційні війська Варшавського договору прямо тут з рук мого батька, і це вплинуло на все моє життя", - згадує політик.

Зазначається, що хоча роль президента Словаччини є по суті "почесною", Корчок запевнив, що "завдяки сильному мандату, який випливає з прямих виборів", він може, у контексті співжиття з урядом, "пояснити, наскільки важливо для Словаччини залишатися частиною політичного Заходу".

"Таким чином він має намір продовжити спадщину нинішнього президента, лібералки Зузани Чапутової, яка вирішила не балотуватися на переобрання, виснажена токсичною політичною атмосферою, яка поширилася в країні після пандемії Covid-19 і війни в Україні", - пише автор.

На його думку, у країні, чиї 5,5 мільйони жителів сильно поляризувалися щодо Росії, і яка стала однією з найбільш сприйнятливих до теорій змови в усьому Європейському Союзі, ці вибори стали "справжнім референдумом".

"Корчок був міністром закордонних справ уряду, який передав всю нашу зброю Україні, перетворивши Словаччину на колонію", - заявив Томаш Тараба, віце-прем’єр в уряді Фіцо та член ультраправої партії SNS, яка нещодавно приєдналася до Марін Ле Пен.

Там стверджують, що Росія "не є агресором" в Україні, а підтримка Києва "лише сприяє ескалації напруженості".

Президентські вибори у Словаччині: останні новини

Опозиціонер Іван Корчак обігнав союзника проросійського премь'єр-міністра Роберта Фіцо Петера Пеллегріні у першому турі на виборах президента Словаччини. Корчок вийшов на перше місце з 42,5% голосів, Пеллегріні набрав 37%.

Водночас, на думку багатьох аналітиків, останній на папері має більший резерв голосів, оскільки він міг залучити електорат кандидата, який посів третє місце, проросійського ультраправого політика Стефана Харабіна, який отримав 11,7% голосів.

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