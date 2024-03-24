Відомо, що Іван Корчок є опозиційним політиком до уряду Роберта Фіцо.

У Словаччині відбувся перший тур президентських виборів, під час якого перемогу здобув опозиційний до чинного уряду Роберта Фіцо прозахідний кандидат, колишній міністр закордонних справ Іван Корчок. Про це пише Bloomberg.

"Результат першого туру виглядає багатообіцяючим. Але щоб досягти успіху в другому турі, нам потрібно зробити більше для того, щоб звернутися до виборців з усього політичного спектру", - наголосив він.

Відомо, що Корчок після підрахунку отримав 42,52% голосів виборців, а його суперник, член керівної коаліції, союзник Фіцо та спікер парламенту Петер Пеллегріні посів друге місце з 37,03%.

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Після цього Пеллегріні зазначив, що більшість словаків не бажають "ліберального, правого, прогресивного" президента. Він зауважив, що виборці надають перевагу главі держави, "який не втягне їх у війну", повторивши позицію Фіцо до західної військової підтримки для України.

У виданні додають, що перемога Пеллегріні надасть Фіцо більше можливостей для того, аби просунути свою програму, яка привернула увагу ЄС через його спроби переглянути частину системи правосуддя та нападки на ЗМІ.

"Чотириразовий прем'єр-міністр повернувся на посаду минулого року після кампанії за припинення розслідувань проти своїх союзників, припинення військової підтримки Словаччиною України та оскарження санкцій проти Росії", - нагадали у матеріалі.

Своєю чергою Корчок дав обіцянку надалі підтримувати проєвропейський курс теперішнього президента Зузани Чапутової. Відомо, що лідер Словаччини має більш церемоніальну посаду, проте також може накладати вето на закони та призначати урядовців, суддів та очільників центрального банку, перевіряючи повноваження уряду.

"Чапутова, яка була обрана у 2019 році на платформі боротьби з корупцією, але відмовилася балотуватися на другий термін після постійних нападок з боку Фіцо та його прихильників, була головним антагоністом Фіцо. Вона намагалася заблокувати деякі його законодавчі кроки та призначення на ключові державні посади", - розповіли у статті.

Позиція прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо України

Фіцо неодноразово виголошував тези російської пропаганди на користь Володимира Путіна. Нещодавно він взагалі заявив, що "війна почалася в 2014 році з витівок українських неонацистів".

"Нас переконували, що конфлікт в Україні має лише військове вирішення. Мені здається доречним сказати з нагоди другої річниці війни в Україні про дещо інше: Захід не може визнати, що стратегія продовження конфлікту в Україні не спрацювала", - зауважив тоді проросійський політик.

Також стало відомо, що глава МЗС Словаччини Юрій Бланар зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим та потиснув йому руку. На це відреагував Роберт Фіцо та заявив, що така зустріч є прикладом "нашої збалансованої і суверенної словацької зовнішньої політики".

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