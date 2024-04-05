Відомо, що другий тур президентських виборів у Словаччині відбудеться в суботу, 6 квітня.

У Словаччині прозахідний дипломат Іван Корчок та політик, який прихильний до РФ, Петер Пеллегріні зустрінуться в суботу у запеклому другому турі президентських виборів. Відомо, що наразі два кандидати йдуть "нога в ногу", спираючись на опитування. Про це пише The Guardian.

У виданні зазначають, що коли прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, прихильником якого є Пеллегріні, повернувся до влади, то почав проводити більш дружню зовнішню політику до Москви. Крім того, він почав нападати на незалежні інституції в країні, що викликає обурення та протести.

За словами критиків уряду, вибори є ключовими, адже майбутній президент може стати стримуючим фактором для Фіцо щодо зупинки хвилі відступу від демократії.

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"На кону - майбутнє нашої демократії", - зазначила кандидат на виборах до Європарламенту, яка балотується за списком опозиційної Прогресивної Словаччини, Любіца Карвашова.

Вона зауважила, що виборці "не хочуть відчувати сором за нашу країну, як це відбувається, коли нинішній словацький уряд систематично спалює мости зі своїми союзниками".

Своєю чергою викладач Університетського коледжу Лондона Міхал Овадек зауважив, попри те, що повноваження президента Словаччини обмежені, переможець все одно може змінити ситуацію. За його словами, президент може стати "бар'єром для більшої автократизації".

"Це не означає, що це не буде продовжуватися, але, ймовірно, повільніше", - підкреслив Овадек.

Що цьому передувало

У виданні нагадали, що Іван Корчок, який раніше обіймав посаду посла Словаччини у Вашингтоні та Брюсселі та проводив передвиборчу кампанію на прозахідній платформі, несподівано здобув перемогу у першому турі президентських виборів в минулому місяці.

Колишній прем'єр-міністр Петер Пеллегріні, який до цього був членом партії Фіцо "Смер", а зараз є очільником урядової коаліційної партії "Глас", заявив, що він є кандидатом "миру".

"Словаччина не повинна бути просто пасивним приймачем того, що диктують у Вашингтоні та Брюсселі", - сказав він під час дебатів.

За словами експертів, останні дні передвиборчої кампанії були насичені дезінформацією.

"Ми бачимо, що Іван Корчок після перемоги в першому турі став єдиною особою, проти якої спрямована велика кількість дезінформації та наклепницьких кампаній", - прокоментувала старший науковий співробітник аналітичного центру Globsec Катаріна Клінгова.

Відомо, що в соціальних мережах та листівках розповсюджуються негативні наративи та дезінформація, де Корчока здебільшого зображують, як підбурювача війни, якого підтримує Захід. Водночас "Смер" звинуватив прихильників Корчока у розпалюванні ворожнечі.

Президентські вибори у Словаччині: що відомо

Як писав УНІАН, в кінці березня опозиційний політик до уряду Роберта Фіцо Іван Корчок обігнав Петера Пеллегріні у першому турі на виборах президента Словаччини.

"Результат першого туру виглядає багатообіцяючим. Але щоб досягти успіху в другому турі, нам потрібно зробити більше для того, щоб звернутися до виборців з усього політичного спектру", - зазначав тоді Корчок.

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