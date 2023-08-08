Нещодавно черговий борт з "вагнерівцями" вилетів з Білорусі в район Нігеру.

Очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин використовує табори на території Білорусі для перепідготовки та перекидання своїх бойовиків у країни Африки.

Як повідомляє Центр національного спротиву, черговий борт з найманцями ПВК днями вилетів з Білорусі до Західної Африки в район Нігеру.

За даними підпілля, процес перепідготовки "вагнерівців" на базі таборів у Білорусі триває.

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"Таким чином ПВК "Вагнера" виступає експортером війни з України по всьому світу", - наголосили у Центрі нацспротиву.

Ситуація у Нігері і до чого тут "Вагнер"

Наприкінці липня у Нігері військові відсторонили чинного президента Мохамеда Базума та його уряд від влади. Очільник заколоту у колишній французькій колонії та найбільш прозахідній країні Африки проголосив себе новим керівником країни.

Хоча публічно РФ засудила переворот у самому Нігері пройшла низка акцій, учасники яких виступали проти Франції, скандуючи гасла на підтримку РФ і розмахуючи російськими прапорами.

6 серпня стало відомо, що один з ініціаторів перевороту у Нігері Саліфу Моді поїхав в Малі, де вийшов на зв'язок з членами ПВК "Вагнер" і попросив у них підтримки. Їм потрібен "Вагнер", оскільки ПВК стане їх гарантією утримання влади. Водночач президент Базум закликав США та світову спільноту відновити конституційний порядок у країні.

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