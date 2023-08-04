Увесь африканський регіон Сахеля може підпасти під вплив Росії через "Групу Вагнера", попереджає Базум.

Президент Нігеру Мохамед Базум, повалений зі своєї посади внаслідок військового перевороту, закликав США та світову спільноту відновити конституційний порядок у країні. У своїй колонці для американської газети The Washington Post він також просить захистити африканський регіон від впливу Росії через ПВК "Вагнера".

Базум наголошує, що його уряд прийшов до влади завдяки демократичним виборам у 2021 році, та називає переворот, здійснений військовою хунтою, таким, що не має жодного виправдання. Він переконує: мета перевороту – припинити партнерство країни зі США та Європою.

"Якщо він вдасться, це матиме руйнівні наслідки для нашої країни, нашого регіону та всього світу. … Змовники неправдиво стверджують, що їхні дії спрямовані на захист безпеки Нігеру. Вони стверджують, що наша війна проти терористів-джихадистів провалюється, що моє економічне та соціальне управління, включаючи партнерство зі Сполученими Штатами та Європою, завдало шкоди нашій країні. Насправді ситуація з безпекою в Нігері різко покращилася. цьому чому сприяло саме партнерство, проти якого виступає хунта. Іноземна допомога становить 40% нашого національного бюджету, але її не буде надано, якщо переворот вдасться", – пише Базум.

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Повалений президент акцентує, що ситуація з безпекою в Нігері значно краща, ніж у наших сусідніх Малі та Буркіна-Фасо, де до влади внаслідок переворотів прийшла військова хунта. Він попереджає, що після повалення уряду в Нігері сфера впливу російської приватної військової компанії в регіоні може розширюватися.

"Замість того, щоб вирішувати питання безпеки шляхом зміцнення власного потенціалу, вони (хунта сусідніх з Нігером країн – УНІАН) наймають злочинних російських найманців, таких як "Група Вагнера", за рахунок прав і гідності своїх людей. За відкритого запрошення змовників та їхніх регіональних союзників увесь центральний регіон Сахеля міг би підпасти під вплив Росії через "Групу Вагнера", чий жорстокий тероризм повною мірою проявився в Україні", – пише він.

ВІн закликає уряд США та все міжнародне співтовариство допомогти відновити конституційний порядок в Нігері.

Ситуація в Нігері - це треба знати

Наприкінці липня військові-заколотники в Нігері, колишній французькій колонії, що була однією з найбільш дружніх до Заходу африканських країн, заявили про відсторонення президента країни Мохамеда Базума та його уряду. Очільник заколоту проголосив себе новим керівником країни.

Москва публічно засудила заколот. Утім аналітики припускали, що ситуація, яка склалася в Нігері, дозволить країні-агресору поширити свій вплив на державу та регіон в цілому.

Після перевороту в Нігері пройшла низка акцій, учасники яких виступали проти Франції та її союзників і "імперіалізму", скандуючи гасла на підтримку РФ і розмахуючи російськими прапорами.

Аналітики зазначали, що це – яскраве свідчення того, що "Вагнеру", попри те, що Росія – руками ПВК – займається в Африці видобутком корисних копалин, масовими звірствами та підтримкою політично несприятливих режимів, вдалося створити у африканців приємне враження про Москву, як про антиколоніального борця.

Регіональний союз країн Західної Африки ECOWAS закликав заколотників повернуть владу законним керівникам країни та пригрозив застосуванням сили.

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