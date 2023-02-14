Раніше пособник Путіна всіляко заперечував свій зв'язок з "фабрикою тролів".

Глава російської групи найманців Вагнера Євген Пригожин заявив, що він заснував і фінансував Агентство інтернет-досліджень, компанію, яку Вашингтон називає "фабрикою тролів", що втручалася в президентські вибори в США в 2016 році.

Раніше він визнавав, що втручався у вибори в США, але його заява йде далі, ніж раніше, щодо опису його конкретних зв'язків з Агентством інтернет-досліджень (АІД), пише Reuters.

"Я ніколи не був просто фінансистом Агентства інтернет-досліджень. Я це придумав, я це створив, я довго ним керував. Воно створене для захисту російського інформаційного простору від хамської і агресивної антиросійської пропаганди заходу", - розповів Пригожин.

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Раніше пособник Путіна всіляко заперечував свій зв'язок з "фабрикою тролів".

Видання нагадує, що вперше Пригожин потрапив під санкції Сполучених Штатів за його зв'язки з Агентством інтернет-досліджень в 2018 році і був звинувачений у змові з метою обману Сполучених Штатів.

Діяльність глави ПВК "Вагнер": деталі

Євген Пригожин заявив, що понад 10 мільйонів громадян США подали заявки на вступ до "групи Вагнера". Нібито саме це стало причиною для припинення вербування російських ув'язнених.

Також засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин під час війни продовжує дуже добре заробляти на сумнівних бізнесах.

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру у скоєнні військових злочинів керівнику російської приватної армії "група Вагнера" Євгену Пригожину.

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