Власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин переконаний, що його позбавили можливості вербувати ув'язнених через протидію з боку Міноборони РФ. Про це розповів депутат однієї з регіональних рад РФ В'ячеслав Вегнер.
На своїй сторінці в соціальній мережі ВК депутат опублікував скріншот, як стверджується, листа з його та Пригожина листування. При цьому на скріншоті немає жодних явних ознак, що текст дійсно написаний олігархом або його прес-службою.
Депутат звертався до Пригожина з проханням посприяти у відправці жінок-ув'язнених в зону бойових дій в Україні. У листі-відповіді нібито Пригожин стверджує, що його позбавили можливості вербувати ув'язнених і називає наступні причини:
- "Надмірно висока ефективність виконання завдань, що ставить у незручну ситуацію певну кількість уповноважених осіб, а також дискредитує роботу деяких підрозділів на інших ділянках фронту"
- "ПВК Вагнера використовує в'язнів не як в'язнів, а як рівноправних бійців, що викликає роздратування навколовладної еліти".
- "Певна кількість навколовійськових функціонерів вирішила, що якщо вони будуть набирати ув'язнених, то зуміють прославитися як ПВК Вагнера".
Пригожин поки не підтвердив і не спростував справжність листа.
Як Пригожин втратив вплив
З літа минулого року олігарх Євген Пригожин з дозволу Кремля вербував ув'язнених в російських в'язницях. Сколотивши з них невелику армію, він кілька місяців намагався взяти штурмом Бахмут, але в підсумку лише втратив величезну кількість завербованих зеків.
При цьому Пригожин остаточно зіпсував і без того непрості відносини з російськими навколокремлівськими елітами і Міноборони РФ.
На початку лютого стало відомо, що у Пригожина виникли проблеми з вербуванням нових ув'язнених для заповнення гігантських втрат на фронті. Незабаром Пригожин особисто заявив, що перестав вербувати зеків.