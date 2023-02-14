Олігарх вважає, що причина в надзвичайній ефективності "Групи Вагнера".

Власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин переконаний, що його позбавили можливості вербувати ув'язнених через протидію з боку Міноборони РФ. Про це розповів депутат однієї з регіональних рад РФ В'ячеслав Вегнер.

На своїй сторінці в соціальній мережі ВК депутат опублікував скріншот, як стверджується, листа з його та Пригожина листування. При цьому на скріншоті немає жодних явних ознак, що текст дійсно написаний олігархом або його прес-службою.

Депутат звертався до Пригожина з проханням посприяти у відправці жінок-ув'язнених в зону бойових дій в Україні. У листі-відповіді нібито Пригожин стверджує, що його позбавили можливості вербувати ув'язнених і називає наступні причини:

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"Надмірно висока ефективність виконання завдань, що ставить у незручну ситуацію певну кількість уповноважених осіб, а також дискредитує роботу деяких підрозділів на інших ділянках фронту"

"ПВК Вагнера використовує в'язнів не як в'язнів, а як рівноправних бійців, що викликає роздратування навколовладної еліти".

"Певна кількість навколовійськових функціонерів вирішила, що якщо вони будуть набирати ув'язнених, то зуміють прославитися як ПВК Вагнера".

Пригожин поки не підтвердив і не спростував справжність листа.

Як Пригожин втратив вплив

З літа минулого року олігарх Євген Пригожин з дозволу Кремля вербував ув'язнених в російських в'язницях. Сколотивши з них невелику армію, він кілька місяців намагався взяти штурмом Бахмут, але в підсумку лише втратив величезну кількість завербованих зеків.

При цьому Пригожин остаточно зіпсував і без того непрості відносини з російськими навколокремлівськими елітами і Міноборони РФ.

На початку лютого стало відомо, що у Пригожина виникли проблеми з вербуванням нових ув'язнених для заповнення гігантських втрат на фронті. Незабаром Пригожин особисто заявив, що перестав вербувати зеків.

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