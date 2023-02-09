Олігарх запевняє, що саме тому вирішив припинити вербування російських в'язнів.

Російський олігарх Євген Пригожин заявив, що понад 10 мільйонів громадян США подали заяви на вступ до "Групи Вагнера". Нібито саме це стало причиною для припинення вербування російських ув'язнених. Про це повідомляє підконтрольний олігарху телеграм-канал "Кепка Пригожина".

За його словами, раніше "Група Вагнера" випустила рекламу, орієнтовану на американську аудиторію. Після цього угруповання нібито отримало понад 10 мільйонів заявок від громадян США, які бажають "боротися проти НАТО".

"Зараз, ми розглядаємо близько мільйона американських громадян для прийому на роботу. Тому тимчасово призупинили набір добровольців з російських в'язниць, однак, якщо буде відповідне звернення з Держдепу США, будемо набирати з американських", – заявив Пригожин.

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Як Пригожин вербував російських в'язнів на війну

З 2014 року "ПВК Вагнер" існувала як загін добре навчених професійних найманців. Однак для повномасштабної війни угруповання виявилося занадто нечисленним, і влітку 2022 року Пригожин почав масово вербувати ув'язнених у свою приватну армію.

Згідно з підрахунками фонду "Русь сидящая", загалом Пригожин зміг завербувати близько 50 тисяч російських ув'язнених, проте близько 40 тисяч з них всього за півроку боїв були вбиті, покалічені, взяті в полон або просто втекли.

Після втрати більшої частини бойовиків "Група Вагнера" опинилася на межі виживання. При цьому у Пригожина з'явилися проблеми з вербуванням нових ув'язнених, що змусило його оголосити про припинення набору "добровольців" у російських в'язницях.

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