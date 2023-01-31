РФ проводить у Білорусі постійні навчання своїх військових підрозділів.

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається напруженою, але контрольованою.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав на брифінгу. За його словами, Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію Росії.

"На її території постійно відбуваються спільні навчання між підрозділами РФ і Білорусі. З 16 січня відбуваються і навчання авіаційної компоненти, завершення яких анонсувалося на 1 лютого, тобто завтра", - зазначив Демченко.

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При цьому він додав, що під час навчань відпрацювання біля кордону з Україною не фіксувались.

"Створення необхідного наступального угруповання, яке б було готове здійснити вторгнення на територію України з цього напрямку на даний момент не відмічається. Російські підрозділи в Білорусі перебувають на полігонах, де проводяться навчання, де вони проходять підготовку", - розповів він.

За його інформацією, зараз завершується передислокація з Білорусі в Росію тих підрозділів, які вже завершили підготовку. Натомість з початку січня на територію Білорусі почали заводити нові підрозділи РФ для проведення із ними бойового злагодження, а також навчання.

Демченко додав, що за ситуацією стежать підрозділи розвідки України та ДПСУ і фіксують все, що відбувається, щоб розуміти, наскільки загрозливою є ситуація. Речник наголосив, що головне завдання для України – мати сильну оборону на білоруському напрямку, бо ворога не можна недооцінювати і необхідно бути готовими до розвитку будь-якої ситуації.

Загроза з Білорусі

Як раніше повідомляв УНІАН, частина військових, які проходять підготовку в Білорусі, згодом потрапляють на війну проти України. Так, за даними британської розвідки, напередодні РФ завершила підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії в Білорусі. Її планують відправити на фронт.

Українські військові та західні експерти вважають повторне вторгнення РФ в Україну з Білорусі малоймовірним. Однак на тлі осінніх навчань аналітики ISW називають можливим вторгнення РФ з території Білорусі саме в цей момент.

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