Військові тренуються "забезпечувати військову безпеку Союзної держави".

У Білорусі у вівторок, 31 січня, починається спільне штабне тренування Об'єднаного командування регіонального угруповання військ.

Як повідомляє Міноборони Білорусі, протягом тижня представники військових відомств РФ і РБ "відпрацюють питання спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років".

Темою тренування буде прийняття рішення на застосування регіонального угруповання військ в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави.

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"Комплекс спільних заходів оперативної підготовки спрямований на підвищення сумісності органів військового управління двох держав і є черговим етапом підготовки до спільного оперативного навчання "Щит Союзу – 2023", що пройде на території Російської Федерації у вересні 2023 року", – йдеться в повідомленні.

Загроза з боку Білорусі

"Беларускі Гаюн" раніше повідомив, що спільні навчання збройних сил Білорусі і Російський Федерації триватимуть принаймні до кінця січня. При цьому на окремих полігонах навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року.

Частина військових, які проходять підготовку в Білорусі, згодом потрапляють на війну проти України. Зокрема, за інформацією британської розвідки, напередодні РФ завершила підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії в Білорусі, яка проводилася з осені 2022 року, і вона також очікує на відправку на фронт.

Восени очікують спільні навчання Росії і Білорусі "Захід 2023" і "Щит Союзу 2023", у зв'язку з якими прогнозують значне збільшення військової присутності росіян в РБ.

Зараз українським військовим і західним експертам повторне вторгнення РФ в Україну з Білорусі здається все більш малоймовірним. Однак на тлі осінніх навчань загроза нападу зросте. Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) заявляли, що вважають можливим вторгнення РФ з території Білорусі саме в цей момент.

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