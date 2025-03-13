Прем'єр-міністр Великої Британії також зазначив, чим зараз необхідно зайнятися союзникам України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його не дивує відмова Кремля від підтриманої США пропозиції про 30-денне припинення вогню між Росією та Україною. Відповідаючи на запитання про те, що, на його думку, має відбутися далі, прем'єр-міністр сказав, що необхідно зберігати фокус на досягненні міцного і безпечного миру в Україні.

"Саме цього ми всі хочемо. Мене не зовсім дивує, що Росія зайняла таку позицію. Вони дали це зрозуміти гранично ясно. Вони заявляли про це неодноразово", - зазначив він, передає The Telegraph.

Коли його запитали, чи не покладає президент США Дональд Трамп занадто великі надії на Путіна, Стармер відповів, що завжди відчував і сподівався, що в підсумку "м'яч" опиниться на боці Росії і тиск переключиться на неї. Зокрема, він вважає, що це сталося після переговорів США та України в Саудівській Аравії.

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Прем'єр-міністр Великої Британії додав, що Путін "проходить перевірку", а його опір гарантіям безпеки "лише зміцнює впевненість" у тому, що якщо угода не буде підкріплена гарантіями безпеки, він зрештою її порушить.

Інші новини про участь Великої Британії в цьому процесі

Раніше УНІАН повідомляв, що Британія допомогла Україні та США досягти домовленостей у Джидді. Протягом останнього тижня європейські лідери на чолі з британським прем'єром Кіром Стармером активно працювали над тим, щоб відновити довіру між США й Україною. Стармер назвав досягнуті домовленості "видатним проривом".

Крім того, Мелоні уникатиме саміту Стармера щодо миротворців в Україні. Вона повідомила членам свого найближчого оточення, що її "не переконала" доцільність відправки європейських військ для забезпечення припинення вогню в Україні.

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