Правоохоронці також домагаються конфіскації шести об'єктів нерухомості.

У річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну прокуратура США звинуватила жителя Москви в порушенні санкцій та експорті обладнання для контррозвідки. Правоохоронці також домагаються конфіскації шести об'єктів нерухомості в Нью-Йорку і Флориді.

Такою інформацією поділилося видання Reuters. Закупівлями американського телекомунікаційного обладнання для потреб ФСБ займався житель російської столиці Ілля Балаклаєв. Прокуратура США в Брукліні висунула йому, а також чиновнику з уряду Північної Кореї, звинувачення у зв'язку з порушенням санкцій.

Що стосується конфіскації об'єктів нерухомості в Нью-Йорку і Флориді, то вони, згідно із заявою Федеральної прокуратури Манхеттена, належать Віктору Вексельбергу. Проти нього США двічі вводили санкції — в 2016-му через потенційне втручання в американські вибори і в 2022-му через зв'язок з Путіним і російською агресією в Україні.

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Загальна вартість нерухомості становить $75 мільйонів. У двох із шести об'єктів — квартирі на Парк-авеню на Манхеттені та маєтку в Саутгемптоні, Нью-Йорк — ФБР минулого року проводило обшуки.

"До тих пір, поки це буде потрібно, Міністерство юстиції буде продовжувати стояти пліч-о-пліч з нашими українськими та міжнародними партнерами на захисті правосуддя і верховенства закону", — заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Санкції проти Росії: остання інформація

На річницю повномасштабного російського вторгнення США ввели новий пакет обмежень проти РФ. Вони спрямовані проти 22 фізичних та 83 юридичних осіб з держави-агресора.

Британія теж розширила список санкцій. Офіційний Лондон ввів заборону на експорт будь-яких предметів, які Росія за рік повномасштабної війни проти України використала на полі бою.

А ось десятий пакет санкцій ЄС, за даними Politico, заблокувала Польща. Як повідомили журналісти, Варшава вважає підготовлені обмеження занадто слабкими.

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