Росія має вийти з території України, припинити завдавати ударів по її території та вбивати цивільне населення.

Президент України Володимир Зеленський назвав, за яких умов Україна може сказати Росії, в якому форматі "будемо дипломатично ставити крапку".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності".

Відповідаючи на запитання щодо того, що близько 20 країн-членів НАТО збільшили свої оборонні видатки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, то чи варто, на думку Зеленського, усім країнам-членам НАТО збільшувати свої оборонні видатки, президент зауважив, що у світі більше країн, які почали збільшувати свої оборонні бюджети.

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"Війна в Україні почала перезавантаження НАТО. Так це і є. Всі перевірили і зрозуміли, що системи не вдосконалені, що треба потужніші речі. Я не про снаряди кажу. Багато вкладається грошей і виділяється бюджетів на кіберпростір, захист від кібератак, інформаційну незалежність. Багато різних речей. Дрони, тощо. ІТ. Багато новітніх технологій", - сказав він.

Глава держави зауважив, що "всі зрозуміли, що всі не універсальні, - ось, що відбувається".

"Напевно, хтось, прикриваючись цим, збільшує іще на щось витрати. Я про це не знаю. Але в більшості своїй, я вважаю, що це йде реформування стану своєї оборонної системи. І мені здається, це дуже правильні кроки", - зазначив Зеленський.

На запитання, чи Україна зможе перемогти Росію на полі бою, чи врешті-решт доведеться сісти за стіл перемовин, піти на якийсь компроміс, президент зауважив, що коли світ побачив, чого можна очікувати від Росії, то "ніхто не пішов купувати квіти, всі вирішили купувати зброю і технології".

"Тобто всі думають, що щось не те з військово-політичним керівництвом Російської Федерації. Так, ніхто не розвиває бізнес з росіянами, навпаки - вводять санкції... І іноді тобі може бути боляче через ці санкції. Але всі зрозуміли: сьогодні тебе підсаджують на цю газову трубу, а завтра тобі просто буде холодно, тому що якась одна людина подумала, що "слухай, а чому б не забрати у тебе частину території, бізнес, вплив, тощо, зробити партію в твоїй державі, поставити свого прем'єр-міністра". "І мені усе одно", - думає ця людина, - "Європейський Союз, Сполучені Штати, Азія, - усе одно - я так вирішив". Подумала так собі одна людина", - сказав Зеленський.

Так, він підсумував: "Після того, як всі побачили, як вони вбивають, катують, все це відбувається... Вони навіть не приховують атаки. Чому ні? Чому б не поговорити про ядерну можливість. Чому б не захопити атомну станцію, чому б не взяти іранські дрони і не вбивати цивільне населення?.. І тоді після такої картини світу, як ви вважаєте, ми, українці, можемо сісти зараз за стіл перемовин ось з цим усім? Я не знаю, що це. У нас називають це "рашизм".

Зеленський наголосив, що Росія має поважати право українців жити на своїй землі, вийти з території України, припинити завдавати ударів по Україні та вбивати цивільне населення; завдавати ударів по інфраструктурі та енергетиці України. "Ось все це ви припиняєте і тоді ми вам скажемо, в якому форматі ми будемо дипломатично ставити крапку", - підкреслив глава держави.

"Рік незламності": Зеленський проводить прес-конференцію

У п’ятницю, 24 лютого, проходить прес-конференція президента України Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності".

Під час спілкування з журналістами президент зробив низку важливих заяв, зокрема про перемовини з агресором. Зеленський заявив, що теоретично не думає про переговори з Росією щодо припинення війни. Втім, він хоче залучити до формули миру країни Латинської Америки, Африки, а також Індію і Китай.

Також президент зауважив, що Україна здатна перемогти у російсько-українській війні вже у 2023 році, попри прагнення агресора досягти хоча б якихось результатів на полі бою.

Крім того, Зеленський розповів, що для нього особисто за перший рік повномасштабної війни Росії проти України злочини російських окупантів у Бучі були найстрашнішими, а найбільше розчарування - усі ті, хто поїхали 24 лютого.

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