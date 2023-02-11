За словами аналітиків, масовані ракетні удари продовжують створювати периферійні ризики за межами України.

Прольоти російських ракет над Румунією 10 лютого, ймовірно, не спровокують ескалацію між РФ та країнами НАТО.

Аналітики ISW зазначають, що масовані ракетні удари, як і раніше, створюватимуть периферійні ризики за межами України. Там нагадали не тільки вчорашні прольоти через Румунію та Молдову, а й про інцидент у Польщі 15 листопада 2022 року.

За оцінкою експертів, НАТО та окремі держави-члени повністю контролюють свої дії та ступінь ескалації у відповідь на випадкові або навмисні польоти російських літаків та ракет. На думку аналітиків, президент РФ Володимир Путін не прагне війни з НАТО і навряд чи безпосередньо ризикує ескалацією.

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Проліт ракет над Румунією

10 лютого Росія здійснила 14 масовану ракетну атаку по Україні. Ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 і 71 крилату ракету повітряного і морського базування.

Згодом стало відомо, що російські "Калібри" перетинали кордон України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що о 10:18 російські ракети пролетіли над Молдовою, далі – перетнули повітряний простір країни НАТО, потрапивши до Румунії. Влада Румунії заперечує, що російські ракети заходили в повітряний простір їхньої країни.

У Держдепартаменті США вважають, що наразі немає "жодних ознак" прямої військової загрози з боку Росії Молдові або Румунії.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні нагадав, що кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії, і заявив, що це виклик для НАТО.

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