Прольоти російських ракет над Румунією 10 лютого, ймовірно, не спровокують ескалацію між РФ та країнами НАТО.
Аналітики ISW зазначають, що масовані ракетні удари, як і раніше, створюватимуть периферійні ризики за межами України. Там нагадали не тільки вчорашні прольоти через Румунію та Молдову, а й про інцидент у Польщі 15 листопада 2022 року.
За оцінкою експертів, НАТО та окремі держави-члени повністю контролюють свої дії та ступінь ескалації у відповідь на випадкові або навмисні польоти російських літаків та ракет. На думку аналітиків, президент РФ Володимир Путін не прагне війни з НАТО і навряд чи безпосередньо ризикує ескалацією.
Проліт ракет над Румунією
10 лютого Росія здійснила 14 масовану ракетну атаку по Україні. Ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 і 71 крилату ракету повітряного і морського базування.
Згодом стало відомо, що російські "Калібри" перетинали кордон України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що о 10:18 російські ракети пролетіли над Молдовою, далі – перетнули повітряний простір країни НАТО, потрапивши до Румунії. Влада Румунії заперечує, що російські ракети заходили в повітряний простір їхньої країни.
У Держдепартаменті США вважають, що наразі немає "жодних ознак" прямої військової загрози з боку Росії Молдові або Румунії.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні нагадав, що кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії, і заявив, що це виклик для НАТО.