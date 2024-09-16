Через прорив дамби місцева влада оголосила про негайну евакуацію.

Поблизу польського міста Пачкув прорвало ще одну дамбу внаслідок потужних повеней у країні. Відповідні відео публікують місцеві ЗМІ.

Зокрема у Нижній Сілезії через прорив дамби між водосховищами Тополя та Козельно оголосили негайну евакуацію частини міста Пачкув, що на південному заході країни.

"Я щойно отримав інформацію про негайну евакуацію частини Пачкува. Мер ухвалив таке рішення, тому що, на жаль, прорвало дамбу на водосховищі Тополя. Вода йде повним ходом, і все це призводить до того, що ми змушені думати про здоров'я і життя мешканців", - повідомив староста Ниси Даніель Палімонка.

Своєю чергою уряд Польщі запровадив стан стихійного лиха у частинах Нижньосілезького, Опольського та Сілезького воєводств на півдні та південному заході країни. Про це повідомляє канцелярія прем'єр-міністра країни Дональда Туска.

Стан стихійного лиха запроваджують на 30 днів для покращення діяльності служб і боротьбу з наслідками повені. Передбачені "лише необхідні" обмеження прав і свобод, зокрема наказ про евакуацію та заборона на перебування в певних місцях.

За інформацією видання Polsat News, після засідання уряду Туск оголосив про виділення мільярда злотих з резерву на потреби місць і людей, які постраждали від повені.

"Я скликав цю зустріч для того, щоб якнайшвидше ухвалити розпорядження про введення стану стихійного лиха", - наголосив політик.

За його словами, детальний перелік районів та гмін, на які поширюється такий стан, буде надано у Вроцлаві.

"У нашому розпорядженні в положенні про стан стихійного лиха є такий інструмент, як наказ про евакуацію, але, як я вже згадував учора, ми будемо (використовувати його - ред.) тільки в ситуації, коли безпосередньо загрожує людському життю", - пояснив Туск.

Наслідки повені у Польщі - що відомо

Як писав УНІАН, у Польщі 15 вересня прорвало дамбу на річці Моравка. Внаслідок чого місто Строне-Шльонське (Нижньосілезьке воєводство) опинилося під водою.

"Хвиля величезна, ситуація справді драматична, зв’язок із мешканцями міста та прилеглих сіл ускладнений, у них немає світла та води", - зазначила місцева жителька.

Також повідомлялось, що через повені у Польщі та Чехії було скасовано деякі рейси до України. В Укрзалізниці порадили пасажирам, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, звязатися з чеським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів.

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