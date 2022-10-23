Адміністрація Байдена та союзники мають робити більше, щоб надати Україні необхідні інструменти для подолання російської агресії. Це має включати додаткові системи протиповітряної оборони.

Лідер опозиційної Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл закликав правлячу Демократичну партію швидше надавати допомогу Україні а також включити у пакет допомоги більше ППО, зброю дальньої дії, гуманітарну і економічну допомогу перед зимою.

У своєму зверненні Макконнелл закликав президента США Джо Байдена та союзників України у світі діяти швидко та ініціативно, коли йдеться про допомогу Києву, передає Голос Америки.

"Росія продовжує ескалацію нападів на українську цивільну та енергетичну інфраструктуру, - заявив сенатор. - Це чіткий урок для нас. Адміністрація Байдена та друзі України в світі мають швидше і ініціативніше надавати Україні те, що потрібно".

"Адміністрація Байдена та наші союзники мають робити більше, щоб надати Україні необхідні інструменти для подолання російської агресії. Очевидно, це має включати додаткові системи протиповітряної оборони, далекобійну зброю, гуманітарну і економічну підтримку, щоб допомогти цій постраждалій від війни країні пережити прийдешню зиму", - йдеться у заяві.

Сенатор закликав союзників збільшити допомогу Україні і заявив, що обидві партії Конгресу підтримали допомогу Україні "на переважній двопартійній основі".

Макконнел у своїй заяві запевнив, що у випадку, якщо Республіканська партія отримає більшість в Сенаті США, вона "зосередиться на нагляді і вчасній доставці необхідної зброї та збільшенні спільної із созниками допомоги Україні, відбудові та модернізації військових спроможностей".

Допомога США Україні

У Конгресі США працюють над новим пакетом допомоги Україні на суму $50 млрд.

19 травня Сенат США схвалив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на $40 млрд. 21 травня президент США Джо Байден підписав цей документ.

21 вересня президент США повідомив, що Сполучені Штати вже виділили на допомогу Україні понад $25 млрд.

1 жовтня Байден підписав закон про" продовження асигнування і додаткове виділення коштів для України на 2023 рік " про виділення Україні додаткової допомоги в розмірі понад $12,3 млрд.

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