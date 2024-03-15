Вимога залишати землю під паром була однією з найбільших суперечок, які виникли внаслідок "Зеленої угоди".

Єврокомісія погодилася виконати одну з вимог польських фермерів, які раніше не змогли домовитись з урядом країни, що стосується "Зеленої угоди". Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск в соцмережі Х.

"Останні новини! Конкретика для фермерів: пар (земля, не зайнята посівами для підвищення її родючості, – ред.) не буде обов’язковим вже цього року. Це результат моїх домовленостей з головою Єврокомісії. Інші деталі будуть ще сьогодні", – написав Туск.

Згідно з поясненням польського видання Business Insider Polska, однією з найбільших суперечок, які виникли внаслідок "Зеленої угоди", була вимога залишати землю під паром.

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"Це означає, що частину сільськогосподарських угідь довелося вивести з користування. Спочатку з використання мали виключити до 10% землі сільськогосподарського призначення. Потім цю вимогу послабили – ЄК вказала 4% землі в господарствах понад 10 га", – йдеться у матеріалі.

Проте необхідність збереження землі під паром викликала великий спротив аграріїв.

"У Польщі ми маємо 322,5 тисяч кв. км площі, з них 58% сільськогосподарських угідь і 14 млн га орних земель. Якщо виключити з них 4%, то втратимо виробництво з 560 тисяч га. Це чиста арифметика. Тож я питаю, чи можемо ми в Польщі дозволити ліквідувати 56 великих господарств, 560 господарств по 1000 га чи 5,6 тисяч господарств по 100 га?" – цитує видання одного з польських фермерів.

При цьому у Єврокомісії підкреслили, що регламент стосується не лише ріллі. Вищезгадані 4% також включають канави, ставки, поля та буферні зони, живі огорожі та лісосмуги.

Протести польських фермерів – останні новини

У п’ятницю, 15 березня, польські фермери з регіонів Орава та Підгалля почали блокувати пункт пропуску "Хижне" на словацькому кордоні. За словами фермерів, саме цими шляхами до Польщі завозиться агропродукція з України та РФ. Фермери мають намір блокувати проїзд до кінця березня.

Станом на 14 березня польські фермери взагалі не пропускали вантажні транспортні засоби з України до Польщі на 5 прикордонних пунктах пропуску.

Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи переконаний, що Україна стала жертвою більших проблем Європейського Союзу через протести фермерів.

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