Посол наполягає, що вимоги фермерів не можуть бути задоволені без рішень, які приймає Європейський Союз.

Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи переконаний, що Україна стала жертвою більших проблем Європейського Союзу через протести фермерів.

Про це Гузи сказав в інтерв'ю для Deutsche Welle. Посол відзначив, що протест у Польщі біля кордону з Україною є частиною більш загальної проблеми.

"Це не польсько-українська проблема. Це європейська проблема, тому що, зрештою, ми бачимо демонстрації, схожі одна на одну, у Варшаві та Брюсселі. І протести фермерів відбуваються по всій Польщі, а не лише на кордоні. Україна є певною мірою жертвою, можна сказати, побічним виявом більших проблем, з якими стикається Європейський Союз", - наголосив посол.

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Також Гузи прокоментував критику протестувальниками-фермерами положень "Зеленої угоди для Європи", які не стосуються України.

За його словами, дуже часто політики мислять короткостроково і намагаються перечекати проблеми замість того, щоб їх вирішувати.

Посол переконаний, що "це гріхи, які не стосуються конкретного уряду", але на такі питання впливає внутрішня політика.

"Адже ці проблеми було б легше вирішити торік, якби це не був рік виборів. Тим більше з такою кардинальною зміною влади після двох термінів попереднього польського уряду. Вимоги фермерів не можуть бути задоволені без рішень, які приймає Європейський Союз. Ці рішення знаходяться поза межами досяжності польського уряду. Хоча, як ми знаємо, минулого року, з точки зору реального впливу на цей неконтрольований український імпорт, з точки зору сільськогосподарської продукції, і попередній уряд, і нинішній уряд вони зберігали де-факто часткове ембарго на цю продукцію. І завдяки цьому, власне, ця проблема не є насправді такою істотною для польських фермерів", - наголосив Гузи.

Водночас, посол вважає неприйнятною ситуацію, коли через заблокований фермерами рух перевізники живуть у вантажівках та чекають у дуже довгих чергах.

Також він нагадав, що відбувалося, коли на кордоні були лише перші протести.

"Місцева влада, яка дала згоду на протест, згодом відкликала цю згоду. І, як виявилося, польський суд у Любліні відновив право протестувальників блокувати кордон. Для мене це дивно, але з юридичної точки зору цей процес уже перейшов певні межі", - відзначив посол.

Дипломат вважає, що Брюссель є більш доречним місцем для протестів.

"Я, до речі, нещодавно говорив про це на зустрічі послів ЄС: що проблема полягає в тому, щоб переконати польських фермерів переїхати з-під кордону з Україною до Брюсселя, якщо вони хочуть реалізувати свої вимоги. Але фермери переконані, що Україна є частиною проблеми", - сказав Гузи.

Водночас, за його словами, є "багато гріхів в усіх боків", в тому числі з українського боку теж.

Зокрема, він каже, що йдеться про нерозуміння проблеми.

"Наполягаючи на тому, що Єврокомісія вирішить за українців питання експорту зерна, вони влізли в таку гарячу тему і невиправдано стали частиною проблеми, до якої не мають жодного стосунку. Я кажу про всі проблеми "Зеленої угоди". Набагато легше вказати пальцем на український імпорт як джерело проблем. Набагато складніше вказати на цілий комплекс директив чи рішень ЄС щодо імпорту з інших країн, наприклад, Латинської Америки чи Китаю, коли йдеться про сільськогосподарську продукцію. Можна скаржитися на імпорт українського меду, а у нас на полицях у Польщі є китайський мед", - сказав посол.

Протести на кордоні з Польщею

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 березня польські фермери блокували п’ять пунктів пропуску, а на чотирьох напрямках повністю перекрили рух вантажівок з України – "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг".

Сьогодні, 13 березня, польські протестувальники розпочали акції протесту і блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Корчова - Краківець", який нещодавно розблокували.

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