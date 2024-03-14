Водночас з Польщі в Україну певна кількість вантажівок пропускається.

Станом на 14 березня польські фермери, які напередодні передумали знімати блокаду на одному із напрямків, взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби з України до Польщі на 5 прикордонних пунктах пропуску. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі інформаційного марафону.

"Польські фермери зараз, на цю хвилину, продовжують блокувати 5 напрямків. Це напрямки пунктів пропуску Ягодин, "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська" та "Шегині", – сказав Демченко.

Як зазначив речник, якщо у бік України польські протестувальники ще пропускають якусь певну кількість вантажних транспортних засобів, то на цих 5 напрямках зараз взагалі не пропускаються вантажні транспортні засоби у бік Польщі.

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З Польщі в Україну найменше пропускають на пунктах пропуску в напрямках "Ягодина" і "Шегині". Через "Шегині" за останню добу в бік України проїхало 40 вантажних засобів.

"Фактично зараз рух вантажних транспортних засобів з України в Польщу на цих 5 напрямках повністю заблокований", – сказав Демченко.

Також він нагадав, що в ніч з 8 на 9 березня у Польщі припинили блокувати пункт пропуску "Краківецьм. Попри плани поляків поновити блокування, впродовж минулої доби цього не відбулося. Демченко вважає, що варто очікувати, що такі дії польських фермерів знову поновляться.

При цьому, на території Польщі загалом у чергах знаходиться десь 1050 вантажних транспортних засобів. Найбільше – навпроти пункту пропуску "Рава-Руська" та "Ягодин".

Водночас, зберігається черга навпроти пункту пропуску "Краківець" - близько 500 вантажівок.

Як розповів речник, автобуси, легкові автомобілі та звичайні громадяни, які перетинають кордон, не мають ускладнень з перетином кордону в обидва боки.

"На щастя, польські фермери заявляли таку інформацію, що вони не блокуватимуть рух для цієї категорії транспорту, і ми бачимо, що легкові автомобілі і автобуси перетинають кордон", – відзначив Демченко.

Однак, він додав, що інколи може бути ускладнений проїзд через блокадні місця для автобусів або легкових автівок у зв'язку з тим, що блокується рух вантажівок.

"Самого ціленаправленого блокування для легкових автомобілів та автобусів ми не фіксуємо", – сказав Демченко.

Протести польських фермерів

Як повідомляв УНІАН, посол Польщі в Україні Ярослав Гузи переконаний, що Україна стала жертвою більших проблем Європейського Союзу через протести фермерів. Посол наполягає, що вимоги фермерів не можуть бути задоволені без рішень, які приймає Європейський Союз.

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