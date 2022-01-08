В Алматинському морзі зібралася черга з родичів людей, загиблих під час протестів.

У Казахстані повідомляють про загибель і поранення дітей в результаті стрілянини на вулицях.

Як повідомляє портал NUR.KZ з посиланням на уповноважену з прав дитини Аружан Саїн, перший смертельний випадок стався в м. Алмати 5 січня.

Там від вогнепального поранення загинув 11-річний хлопчик, який гуляв на вулиці з батьками.

Крім того, 7 січня в одну з дитячих лікарень Алмати з важкими вогнепальними пораненнями був доставлений 15-річний підліток, а в одну з дорослих лікарень - його батько.

Читайте такожУ Назарбаєва стверджують, що він не покидав КазахстанПідліток їхав з батьком на машині, коли їх автомобіль розстріляли.

У той же час в Telegram-канале NEXTA повідомляється про те, що в Алмати також загинула чотирирічна дівчинка.

Крім того, в Алматинському морзі зібралася черга з родичів людей, загиблих під час протестів.

Протести у Казахстані

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників, затримано сотні.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введений режим НС.

Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги в наведенні порядку" в ОДКБ.

Росія, Білорусь і Вірменія вже відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він зазначив, що мирні переговори з "озброєними і підготовленими бандитами" недоречні, тому їх потрібно знищувати, це буде зроблено найближчим часом.

Також Токаєв повідомив, що режим НС буде поетапно знятий в регіонах країни, де ситуація нормалізувалася, а всі вимоги громадян Казахстану, які виражалися в мирних формах, були почуті.