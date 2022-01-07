МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.

У Казахстані ввели критичний "червоний" рівень терористичної небезпеки. У всіх регіонах встановлено режим антитерористичної операції.

Про це йдеться у повідомленні Комітету нацбезпеки Республіки Казахстан 7 січня.

"Першими керівниками державних органів прийняті до реалізації заходи, спрямовані на стабілізацію становища у країні й усунення терористичної загрози", - інформує прес-служба Комітету.

Громадян закликали з розумінням ставитися до запроваджених обмежень й дотримуватися вимог державних і правоохоронних органів.

Читайте такожУ Казахстані створюють народні дружиниНа засіданні контртерористичного штабу президент країни Касим-Жомарт Токаєв оголосив про "операцію антитерор", заявивши про відновлення правопорядку у всіх регіонах Казахстану. Проте, стверджує він, "терористи продовжують застосовувати зброю і завдавати майнові збитки".

"Тому контртерористичні акції варто продовжувати до повного знищення бойовиків", - заявив Токаєв.

За оновленими даними МВС Казахстану, затримані понад 3 тисячі людей, 26 озброєних учасників заворушень "ліквідовано", ще 18 громадян поранені.

Протести в Казахстані: що відомо

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану. Раду Безпеки очолив Токаєв.

Президент Казахстану звернувся за допомогою до глав держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Війська РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану направлені в Казахстан на обмежений проміжок часу для"стабілізації та нормалізації обстановки".

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.