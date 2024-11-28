Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі також зʼявилася на мітингу.

У Грузії спалахнули протести після того, як премʼєр-міністр країни Іраклій Кобахідзе заявив про відмову від переговорів щодо вступу в ЄС. Люди зібралися біля центрального офісу правлячої проросійської партії "Грузинська мрія" та будівлі парламенту у Тбілісі.

Як повідомляє "Ехо Кавказа", акцію протесту було організовано через соціальні мережі. Вже є інформація про перші сутички з силовиками та затримання.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі також зʼявилася на мітингу. Вона направилася до площі Свободи, де зібрався спецназ.

"Ви служите Росії чи Грузії? Кому ви давали клятву? Мене цікавить відповідь. Ви не відповідаєте", – звернулася вона до силовиків.

SOVA повідомляє, що президентка вже провела термінові консультації з дипломатичним корпусом та опозицією, після яких заявила про "крапку в конституційному перевороті" в країні:

"Сьогодні було поставлено крапку в конституційному перевороті, який триває кілька тижнів або навіть місяців. Поставлено крапку в русі від Європи до Росії. Якщо хтось мав якісь сумніви, то сьогодні ці сумніви розвіялися".

Зурабішвілі додала, що "неіснуюча, нелегітимна влада проголосила не мир, а війну – власному народу, власному минулому та власному майбутньому". І на цьому шляху "немає ні грузинської державності, ні незалежності, ні майбутнього без Росії".

Вона також акцентувала, що за лічені хвилини після заяви грузинського премʼєра про призупинення переговорів щодо вступу до ЄС, російський диктатор Володимир Путін "висловив своє задоволення та оцінив владу Грузії за їхню покірність". Президентка закликала Захід допомогти грузинському народові. Головним завданням Зурабішвілі назвала призначення та проведення нових парламентських виборів.

Вступ Грузії до ЄС: що передувало

У жовтні 2024 року в Грузії відбулися парламентські вибори. Перемогу на них здобула проросійська партія "Грузинська мрія", яка набрала понад 50% голосів.

Проте не минулося без фальсифікацій, про які заявляли і незалежні спостерігачі. Опозиція відмовилася визнавати результати виборів.

Виборча комісія, яка раніше визнала вибори вільними та чесними, повідомила, що проведе перерахунок голосів на 5 випадково обраних виборчих дільницях у кожного з 84 виборчих округів Грузії. Коли будуть оголошені результати, не повідомлялося.

Зазначимо, що Саміт Європейської Ради оголосив про фактичне призупинення вступу Грузії до Європейського Союзу. Сталося це ще до парламентських виборів.

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