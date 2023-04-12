Російські силовики займуться тими, хто продовжує користуватися "правами громадянина України".

Співробітники Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації перевірять колишніх громадян України. Відповідний указ видав президент РФ Володимир Путін.

Російське пропагандистське агентство ТАСС пише, що перевірки торкнуться тих, хто після відмови від українського паспорта продовжує користуватися правами громадянина України.

Зазначається, що підставою для перевірки стануть факти "порушень" та інформація від державних органів РФ. При цьому перевірку проводитиме підрозділ МВС Росії, який прийняв заявку на відмову від громадянства України. Встановлений термін для перевірки - три місяці.

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"У разі підтвердження виявленого факту недотримання обов'язку МВС РФ або його територіальним органом, що проводить перевірку, виноситься мотивований висновок про недотримання громадянином РФ, який вважається таким, що не має громадянства України, обов'язку не вчиняти дій, пов'язаних з реалізацією прав і виконанням обов'язків, передбачених для громадян України", - йдеться в указі Путіна.

Роздача паспортів РФ українцям - що відомо

Після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну окупанти масово депортували українців у віддалені регіони РФ. Досі повідомляється про випадки депортації громадян України з Маріуполя та Олешок.

Українській владі відомо про 19,5 тисячі українських дітей, яких насильно депортували окупанти в Росію, але ця цифра може бути набагато більше.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях українців змушують брати російські паспорти, застосовуючи різні методи тиску, в тому числі відмову від надання медичної допомоги. Так, у Мелітополі росіяни змушують вчителів шкіл до 1 червня написати відмову від українського громадянства, а в Сніжному Донецької області окупанти вигнали працівників міської лікарні, які не отримали паспорти РФ.

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