У Енергодарі жителі мають отримувати дозвіл на пересування територією Запорізької області, зазначили у Генштабі.

У Сніжному Донецької області російські окупанти звільнили працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що російські окупанти продовжують посилювати тиск на громадян України на тимчасово захоплених територіях.

Зокрема, у місті Енергодар Запорізької області жителі мають отримувати дозвіл на пересування територією області. Тих, хто подав заявки на отримання перепусток, окупанти посилено перевіряють на предмет причетності до Сил оборони України. Подекуди загарбники навіть обшукують помешкання людей.

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Ситуація на окупованих територіях України - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях російські загарбники продовжують проводити примусову паспортизацію.

Так, у тимчасово окупованому Енергодарі окупанти викрадають працівників Запорізької АЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, аби змусити взяти паспорти РФ.

Також на тимчасово окупованій частині Запорізької області загарбники не допускають до посівної фермерів без російського паспорта.

У Мелітополі російські окупанти примушують вчителів шкіл до 1 червня написати відмову від українського громадянства і отримати російські паспорти.

6 квітня в Міністерстві юстиції України наголосили, що примусове набуття на тимчасово окупованих територіях громадянства Росії не є підставою для втрати українського громадянства.

Крім того, 10 квітня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місті супротивники знову влаштували облаву - у Центральному районі рандомно затримували людей "лише для заповнення форми у звіті боротьби зі спротивом".

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