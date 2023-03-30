Про деяких депортованих дітей вдалося дізнатися через малюків, яких вдалося повернути додому.

Наразі українській владі відомо про 19,5 тисяч українських дітей, які були депортовані окупантами до Росії. Ця цифра не остаточна, а кілька сотень дітей, яких вдалося повернути, розповідають про насильство з боку загарбників, заявила уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук в ефірі "Радіо Свобода".

"На сьогодні у нас є інформація щодо 19 514 дітей. Це і за фактом звернення локальних влад, і за фактом звернення рідних, родичів, батьків та свідків депортації чи примусового переміщення дитини. … Інколи діти, яких ми повертаємо, дивом привозять з собою записки від інших дітей, про яких ми, наприклад, навіть не знали і не знали, що вони там перебувають", – каже Герасимчук.

Вона наголошує, що 19,5 тисяч – не остаточна цифра. Підрахунок депортованих дітей ускладнює, зокрема, те, що частину з них перевозили не в Росію, а на окуповану територію України, яка досі залишається непідконтрольною.

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"Не завжди маємо прямий контакт і розуміння, що там відбувається з дітьми, не завжди є зв’язок. І тому, можливо, хтось з дітей на місці, але ми не знаємо, що зараз з ними відбувається. Але є й, навпаки, факти, коли рідні, родичі думають, вірять в те, що з батьками дитини, з самою дитиною все добре, вони просто знаходяться на окупованій території, не мають змоги вийти на зв’язок, а по факту насправді дитину росіяни вже викрали", – пояснила вона.

Водночас Герасимчук зазначила, що названа ворогом цифра в 744 тисячі вивезених дітей є перебільшеною.

"Чекаємо, що Російська Федерація все ж таки буде змушена прозвітувати. І тоді ми побачимо реально, можливо, правдиву цифру. Але, зменшуючи її, однозначно ми не зменшуємо злочин, який скоює Російська Федерація по відношенню до українських дітей. Навіть якщо би вони викрали лише одну дитину, то це вже була би біда", – сказала она.

Уповноважена президента також повідомила, що перед депортацією росіяни "сортують" дітей, а після їхнього переміщення в Росію – цькують, б’ють, насаджують їм російську культуру.

"Росіяни хочуть за допомогою наших дітей просто поповнити свою націю. …. Вони проводять так звані примусові "медичні огляди" на окупованих територіях, нібито з метою "потурбуватися" про дітей, але насправді це є ніщо інше, як такий відбір тих дітей, які не мають проблеми зі здоров’ям. Їх також викрадають і вивозять до Російської Федерації. … Дуже часто дітей карають за те, що вони відмовляються говорити російською мовою, відмовляються вчити і співати російський гімн, вставати під час російського гімну. Практично всі діти свідчать, що їх психологічно дуже сильно булили, по-різному обзивали за те, що вони – українці. Є навіть діти, які свідчать про те, що їх били за таку непокору", – зауважила Герасимчук.

Ці злочини діти, яких вдалося повернути, намагалися фіксувати на камеру, та усі фото і відео їх змусили видалити перед передачею батькам. Тож наразі є тільки усні свідчення. Наразі з дітьми працюють відповідні служби, збираючи їхні свідчення.

Раніше в міністерстві повідомили, що Україні відомо про 19,5 тисяч українських дітей, які були депортовані ворогом на його територію. на окупованих територіях і в Росії перебувають також 4,4 тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Збір даних про таких дітей триває.

За останні дні було встановлено тисячі імен. Ще 22 березня повідомлялося, що встановлено факти депортації 16226 дітей.

Саме депортація дітей, яких росіяни згодом перевиховують і відправляють на усиновлення в російські сім'ї, стала причиною для Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати довічні ордери на арешт російському диктатору Володимиру Путіну та дитячому омбудсмену Марії Львовій-Бєловій, яка не лише сприяла депортації дітей, а й усиновила дитину з Маріуполя.

У разі їх появи в одній з 123 країн світу, які ратифікували Римський статут, вони повинні бути заарештовані і передані в Гаагу.

Росія активізована процес повернення дітей в їх сім'ї після видачі ордера. Зокрема, у Росії заявили, що 56 дітей чекають повернення в Україну.

До теперішнього часу українській владі вдалося повернути понад 300 викрадених окупантами дітей.

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