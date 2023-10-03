Кремль вважає, що може вплинути на американську та європейську політику і відновити свою перевагу на полі бою.

Експерти та офіційні особи дедалі частіше називають спеціальне виснаження України і примушування країн Заходу "втомитися" надавати Києву допомогу новою стратегією російського диктатора Володимира Путіна.

Американські офіційні особи переконані, що для цього Кремль використовуватиме своїх пропагандистів та підконтрольні політичні партії, а також розпалюватиме теорії змови за допомогою нових технологій, пише The New York Times з посиланням на джерела.

Чиновники США, опитані виданням, вважають, що Росія була розчарована тим, що Сполучені Штати Америки та Європа здебільшого проявляли єдність у питанні щодо продовження військової та економічної підтримки України, і намагатиметься виправити ситуацію.

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Російський вплив у США

Наразі Путін вважає, що може вплинути на американську політику з метою послабити підтримку України та потенційно відновити свою перевагу на полі бою. Чиновники переконані, що Путін уважно стежить за політичними дебатами щодо допомоги Україні в США, де республіканська опозиція змусила лідерів Конгресу прийняти законопроект про тимчасові витрати, який не включав додаткову допомогу для країни.

За словами американських чиновників, Росія постійно проводить інформаційні операції, спрямовані на очорнення політики НАТО та США, і, ймовірно, нарощуватиме зусилля в найближчі місяці.

Очікують, що ставки Путіна щодо президентських виборів 2024 року будуть ще вищими, ніж під час виборів 2016 року, коли, за оцінками розвідки США, Кремль намагався вплинути на процес на користь Дональда Трампа.

Кінцевою метою Росії є "підрив" кандидатів, які підтримують Україну, і зміна політики США. Деякі офіційні особи США сумніваються, що Росія зможе зробити це. Водночас прогнозують, що Москва, якщо і не зможе вплинути на остаточний результат виборів, може розпалити достатню кількість дебатів щодо допомоги Україні, щоб майбутньому Конгресу було складніше ухвалювати рішення про додаткову підтримку.

Російський вплив у Європі

Американські чиновники вважають, що Москва намагатиметься сприяти проросійським кандидатам у Європі, оскільки бачить потенційно благодатний ґрунт для цього завдяки нещодавній перемозі проросійської партії Роберта Фіцо в Словаччині.

Представники США кажуть, що Москва може виділити додаткову фінансову підтримку для проросійських політичних партій у Європі або навіть таємні операції, спрямовані на послаблення підтримки війни в Україні. Прогнозують також спроби встручання РФ у вибори до Європейського парламенту, які відбудуться наступного року.

Нові методи впливу

Зараз американці та європейці більш скептично ставляться до того, що вони бачать у соціальних мережах, а російське державне телебачення втратило доступ до YouTube і втрачає вплив у соцмережах Meta. Однак прогнозують, що і тепер РФ не відмовиться від дезінформації, а змінить методи.

"Росія не відмовиться від кампаній з дезінформації. Але ми не знаємо, як це буде виглядати. Треба вважати, що росіяни стають розумнішими", – каже Бет Саннер, колишня високопоставлена співробітниця розвідки. Саннер також зазначає, що штучний інтелект та інші нові технології змінять підхід РФ до дезінформаційних кампаній.

Експерти прогнозують, що Росія в цих умовах, ймовірно, буде намагатися спілкуватися з західною аудиторією через номінально незалежні організації, "відбілюючи" свої повідомлення у такий спосіб.

Що буде з допомогою США Україні - останні новини

Напередодні в США затвердили тимчасовий бюджет – без допомоги Україні. Президент США Джо Байден та представника Держдепу Метью Міллер висловили розчарування з приводу того, що резолюція про продовження фінансування, прийнята Конгресом США, не включала вкрай необхідну допомогу Україні.

Водночас в українському МЗС про тимчасовий бюджет США без допомоги Україні висловилися спокійно, зазначивши, що панікувати через це не варто, оскільки незабаром буде прийнятий повноцінний бюджет.

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