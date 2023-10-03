Державний департамент висловив невдоволення тим, що американський Конгрес не прийняв резолюцію про фінансування допомоги Україні.
Заяву офіційного представника Держдепу Метью Міллера публікує CNN: "Я хотів би повторити розчарування президента тим, що, незважаючи на давню і сильну двопартійну підтримку України в її боротьбі з російським вторгненням, резолюція про продовження фінансування, прийнята Конгресом в суботу, не включає вкрай необхідну допомогу".
За його словами, хоч США і можуть підтримувати здатність українців захищати себе, вони вичерпали значну частину існуючого фінансування допомоги в галузі безпеки.
Штати і далі зможуть відправляти обладнання з власних запасів відповідно до президентських повноважень щодо скорочення чисельності особового складу, проте фінансування в рамках ініціативи зі сприяння безпеці України та системи іноземних військових продажів буде вичерпано.
"Якщо ми дозволимо авторитаристам на кшталт президента Путіна робити все, що вони хочуть, з іншими суверенними країнами, то весь Статут ООН буде перекреслений, і ми опинимося в світі, де подібна агресія може відбуватися де завгодно і коли завгодно. Це буде набагато дорожче для американського народу і набагато небезпечніше для нього", - додав Міллер.
Тимчасовий бюджет США та допомога Україні
Нагадаємо, 30 вересня обидві палати Конгресу прийняли резолюцію про тимчасове фінансування уряду, в якій не включена допомога Україні.
У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що панікувати через це не варто, оскільки незабаром буде прийнятий повноцінний бюджет.
Американський президент Джо Байден заявив, що їм не можна допустити зупинку підтримки України, а глава Пентагону Ллойд Остін закликав збільшити фінансування.