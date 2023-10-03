Міллер заявив, що вони розчаровані.

Державний департамент висловив невдоволення тим, що американський Конгрес не прийняв резолюцію про фінансування допомоги Україні.

Заяву офіційного представника Держдепу Метью Міллера публікує CNN: "Я хотів би повторити розчарування президента тим, що, незважаючи на давню і сильну двопартійну підтримку України в її боротьбі з російським вторгненням, резолюція про продовження фінансування, прийнята Конгресом в суботу, не включає вкрай необхідну допомогу".

За його словами, хоч США і можуть підтримувати здатність українців захищати себе, вони вичерпали значну частину існуючого фінансування допомоги в галузі безпеки.

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Штати і далі зможуть відправляти обладнання з власних запасів відповідно до президентських повноважень щодо скорочення чисельності особового складу, проте фінансування в рамках ініціативи зі сприяння безпеці України та системи іноземних військових продажів буде вичерпано.

"Якщо ми дозволимо авторитаристам на кшталт президента Путіна робити все, що вони хочуть, з іншими суверенними країнами, то весь Статут ООН буде перекреслений, і ми опинимося в світі, де подібна агресія може відбуватися де завгодно і коли завгодно. Це буде набагато дорожче для американського народу і набагато небезпечніше для нього", - додав Міллер.

Тимчасовий бюджет США та допомога Україні

Нагадаємо, 30 вересня обидві палати Конгресу прийняли резолюцію про тимчасове фінансування уряду, в якій не включена допомога Україні.

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що панікувати через це не варто, оскільки незабаром буде прийнятий повноцінний бюджет.

Американський президент Джо Байден заявив, що їм не можна допустити зупинку підтримки України, а глава Пентагону Ллойд Остін закликав збільшити фінансування.

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