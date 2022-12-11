Він зазначив, що відповідати за злочини в Україні мають не лише солдати, а й вище керівництво країни.

За всі воєнні злочини, скоєні в Україні, до відповідальності має бути притягнуте російське керівництво разом з президентом Владіміром Путіним.

Про це заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі в ефірі BBC.

"Відповідальність має настати. І це означає (не тільки для) солдатів, які скоюють ці звірства "на землі", але й відповідальність аж до самої верхівки… включно з Володимиром Путіним", – зазначив британський міністр.

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Клеверлі заявив, що офіційний Лондон вивчає механізми можливого притягнення до відповідальності російських посадовців.

"Ми підтримуємо Міжнародний кримінальний суд... і працюємо з Україною та іншими членами міжнародної спільноти, над тим, якими можуть бути рамки притягнення до міжнародної відповідальності", – сказав Клеверлі.

Військові злочини РФ в Україні

Російська влада відкидає звинувачення у скоєнні військових злочинів, незважаючи на численні свідчення зворотного, в тому числі зафіксовані міжнародними організаціями.

У вересні з закликом створити міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні, виступила головуюча в ЄС Чехія.

На створенні трибуналу за зразком Нюрнберзького процесу над нацистськими після Другої світової війни ще в березні наполягали колишні прем'єр-міністри Великобританії Гордон Браун і Джон Мейджор та інші політики, гауковчі і юристи.

Розслідування проти влади РФ, а можливо і президента Володимира Путіна, також веде Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

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