У МЗС Польщі наголосили, що визнання Заходом присутності російських військ на території іншої держави свідчитиме, що міжнародне право більше не має значення.

В МЗС Польщі розкритикували заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо необхідності надання "гарантій безпеки" для РФ в рамках нової архітектури безпеки в Європі.

Заступник голови МЗС Польщі Мартін Пшидач в ефірі PAP заявив, що саме Росія на сьогодні становить загрозу безпеці, від якої потрібні гарантії, а не навпаки, передає "Європейська правда".

"Росія є агресором, є порушником порядку, порушником миру, який використовує старі радянські методи. Це Росія нападає на інші держави, це Росія є ревізіоністичною державою, це Росія сьогодні становить загрозу для безпеки. Якщо хтось і потребує гарантій безпеки, то це Україна і держави Центрально-Східної Європи перед лицем російської агресивної політики", - заявив Пшидач.

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Він зазначив, що в Польщі були здивовані словами Макрона про "гарантії безпеки для РФ".

"По-перше, на цьому етапі Росія не надсилає жодних сигналів готовності до переговорів, а цим переговорам має передувати виведення російських військ з території іноземної держави", - сказав Пшидач.

Польський дипломат також підкреслив, що визнання Заходом присутності російських військ на території іншої держави свідчитиме, що саме груба сила має значення, а не міжнародне право.

"Мене дивує, що французька дипломатія підходить до цього у такий спосіб. Це не сприяє побудові тривалого миру. Росія, якщо їй вдасться заморозити цей конфлікт через переговори, трактуватиме це як стратегічну паузу для того, щоб провести ще одну операцію після того, як зміцниться у військовому, економічному і політичному плані. Ми вже переживали це під час нормандського формату", - наголосив Пшидач.

Макрон про гарантії безпеки для Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Франції Емануель Макрон в інтерв'ю виданню TF1 заявив, що в майбутніх переговорах між Україною з її союзниками і Росією одним з питань, від яких залежатиме мир, стане розширення НАТО. Макрон вважає, що РФ потрібно надати "гарантії власної безпеки", коли вона повернеться за дипломатичний стіл. Однак вирішувати, за яких умов почнуться переговори, повинен Київ.

У відповідь на це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що єдиною гарантією безпеки для РФ можна вважати те, що європейська судова система є гуманною і вирок в Гаазі не передбачає смертної кари. Секретар РНБО наголосив, що нині треба гарантувати безпеку світу від Росії, а не навпаки.

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