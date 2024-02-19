Він стане надійною альтернативою у разі відмовлення США від гарантій безпеки для Європи.

Європейські чиновники обговорюють можливість створення загальноконтинентального підрозділу НАТО на випадок, якщо Дональд Трамп зможе переобратись на президентських виборах у США.

Як повідомляє The Washington Post, відповідні розмови відбуваються у приватному порядку. Згідно з задумом, новий підрозділ працюватиме у згоді з американськими гарантіями безпеки, але також зможе слугувати надійною альтернативою в разі відмови від цього варіанту співробітництва.

За даними видання, поки що обговорення грузнуть у суперечках. Зокрема, Франція і Німеччина не можуть домовитися про те, хто оплачуватиме рахунки.

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"Східна Європа не цілком вірить у рішучість Західної Європи протистояти російським загрозам. Неясно, як вони зможуть створити ядерний щит над континентом - і навіть якщо вони це зроблять, то в гіршому випадку ядерної війни вони не зможуть зрівнятися з російським арсеналом", - зазначають журналісти.

Водночас деякі посадовці задаються питаннями, чи не стане готовність Європи до розколу зі Штатами самоздійснюваним пророцтвом, яке посилює трансатлантичне розлучення, а не запобігає йому.

Скандал у НАТО через США

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Трамп заявив, що, якщо він буде президентом, то США не будуть захищати країни-членів НАТО в разі невиконання фінансових зобов’язань щодо витрат на оборону і навіть більше того - будуть заохочувати росіян робити будь-що, що ті захочуть.

Згодом чинний президент Джо Байден сказав, що заява Трампа становить загрозу для безпеки Штатів.

The Sunday Times писав, що НАТО в біді, оскільки США вирішили скинути з себе тягар глобального лідерства.

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