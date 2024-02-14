Видання зазначає, що на США припадає найбільша частина витрат на оборону серед усіх країн НАТО – близько 70% у 2022 році.

Європейські країни-члени НАТО бояться, що в разі приходу до влади Дональда Трампа, США перестане інвестувати в оборонну промисловість альянсу, пише Bloomberg.

"Перспектива повернення Трампа в Білий дім викликала активні дискусії серед союзників про те, що Європа може зробити, щоб забезпечити інвестування США в трансатлантичну безпеку", – пише видання з посиланням на анонімного високопоставленого дипломата НАТО.

Він також додав, що крім збільшення витрат на оборону та допомоги Україні, союзники також мають звертати увагу на важливі для США питання. Серед них – китайська загроза.

Відео дня

"Союзники також обговорюють, як поводитися з Трампом на саміті НАТО – тобто за допомогою поєднання лестощів і твердої позиції щодо ключових питань, додав дипломат", – пише Bloomberg.

Це все робиться для того, щоб залишити в альянсі наймогутішного члена НАТО – США. Адже саме Вашингтон виділяє найбільше грошей на оборону серед усіх членів блоку. Тільки у 2022 році їх частка складала 70%. На тлі цього очікується, що рекордні 18 із 31 країни НАТО цього року досягнуть цільових витрат альянсу на оборону.

Видання також додає, що країни НАТО намагаються знайти способи захистити допомогу Україні від виборів США. Серед існуючих варіантів – збільшення ваги НАТО в Контактній групі з питань оборони України. Адже раніше НАТО намагалося дистанціюватися від цього, аби уникнути прямої участі у війні з РФ.

Трамп проти НАТО: що треба знати

Нещодавно Дональд Трамп заявив, що заохочував би Росію робити "все, що їй заманеться" з країнами-членами НАТО, які, на його думку, витрачають недостатньо коштів на свою оборону.

Керівництво НАТО обурилося від цієї заяви екс-президента США. Вони сказали, що Трамп ставить у небезпечне становище не лише країни Європи, але також саму Америку.

Натомість європейські політики вважають, що такі заяви Трампа – це звичайна передвиборча риторика, покликана задовольнити настрої потенційних виборців.

Вас також можуть зацікавити новини: