Путін може завершити війну за 5 хвилин лише одним дзвінком, - Сікорський

Водночас польський дипломат наразі не бачить передумов для того, щоб Путін відмовився від загарбницьких цілей.

Один дзвінок російського диктатора Володимира Путіна міністру оборони Сергію Шойгу може завершити війну проти України "за п'ять хвилин".

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю RMF 24, відповідаючи на запитання, коли, на його думку, може закінчитися російсько-українська війна.

"Війна може закінчитися за п'ять хвилин. Одним телефонним дзвінком Путіна до Шойгу. Це агресивна колоніальна війна, і вона закінчиться, коли агресор прийде до висновку, що жертви не варті кінцевої мети. Але до цього висновку агресор ще не дійшов", – висловився Сікорський. Відео дня

Очільник польської дипломатії сподівається, що союзники "окреслять практичні кроки для зміцнення безпеки України, щоб за кілька років Україна могла приєднатися до євроатлантичних інституцій". Водночас Сікорський наголосив, що "немає підстав створювати нереалістичні очікування, які не вийде реалізувати".

Коли і чим закінчиться війна в Україні

Росія зазнає неминучої поразки в Україні, попри нинішню перевагу. Запорукою цього є кілька фундаментальних факторів, вважає професор Пекінського університету, експерт щодо Росії Фен Юйцзюнь.

На його думку, хоча війна вже стала катастрофою для обох країн, вона триватиме ще довго – через повну несумісність політичних позицій Москви та Києва, а також через відсутність критичної переваги у жодної зі сторін.

Голова JPMorgan (найбільший за розмірами активів банківський холдинг США - УНІАН) Джеймі Даймон заявив, що перемога Росії в Україні може кинути світ у безлад, змінити світову економіку, спровокувати розповсюдження ядерної зброї та інші конфлікти.

Британський маршал у відставці Шон Белл також наголошував, що майбутнє виглядає все більш похмурим.

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