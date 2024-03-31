Путін не відстане, якщо йому не кинути рішучий виклик, вважає він.

Результат війни в Україні залежить від рішучості та твердості західних політичних лідерів, вони в змозі зупинити агресора.

Про це в колонці для Sky News пише британський маршал у відставці Шон Белл. Він нагадує, що минулої весни, коли західні партнери України допомагали її армії підготуватися до великого наступу, у повітрі витав оптимізм, що окупаційну армію вдасться перемогти.

Наступ не приніс суттєвих змін на лінії фронту, а 2024 року Росія зайняла передові позиції на Донбасі. Нині Путін почувається впевнено через перемогу на виборах, військову перевагу над Україною, а також скорочення поставок західної військової допомоги.

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"Західна високотехнологічна високоточна зброя забезпечила українським військовим вирішальну перевагу перед російськими загарбниками, однак за два роки війни західні військові скрині спорожніли, і майбутнє для президента Зеленського та його співвітчизників виглядає дедалі похмурішим", - пише Белл.

Путін знає, що Росія має значну військову та економічну перевагу над Україною, однак також знає, що його країна не може змагатися з НАТО і з узгодженою кампанією Заходу з допомоги Україні. Питання в тому, чи продовжать партнери надавати допомогу на необхідному рівні.

Так, рішення Франції відправити свої війська в Україну дало б змогу розмістити на території країни сучасну зброю, яку Захід не може передати їй з міркувань безпеки.

Також Белл зазначає, що російські Військово-повітряні сили вже втратили понад 10% своїх винищувачів, і Захід може серйозно змінити баланс сил, вирішивши запровадити безпольотну зону над усією Україною або її частиною.

У такому разі Путін посилить свою загрозливу риторику, однак Росія не може ризикувати ескалацією - її армія вже підірвана війною, а ядерну зброю вони можуть застосувати лише в разі загрози для самої Росії.

"Зрештою все залежить від рішучості та твердості західних політичних лідерів. Ніхто не хоче бути втягнутим у жорстоку війну, але історія показує, що такі агресори, як Путін, не відстануть, якщо їм не буде кинуто рішучий виклик. У Заходу є можливість зупинити жорстоку війну Путіна в Україні, але чи вистачить у нього політичної рішучості?" - пише Белл.

Відправлення західних військ в Україну: що відомо

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон сказав, що не можна виключати відправку західних військ в Україну. Його слова викликали різку реакцію у багатьох партнерів, проте в Литві, Канаді, Естонії, Нідерландах і Чехії сказали, що готові обговорювати це.

За даними The Times, заява Макрона підірвала солідарність країн-членів Північноатлантичного Альянсу. Тим часом президент України Володимир Зеленський запевнив, що французьким солдатам не доведеться воювати на території країни.

Майор Збройних сил України Максим Жорін каже, що західні військові змогли б узяти під контроль кордон із Білоруссю.

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