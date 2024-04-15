В Пекіні кажуть, що переможця у війні визначать чотири ключові фактори.

Росія зазнає неминучої поразки в Україні, попри нинішню перевагу. Запорукою цього є кілька фундаментальних факторів, вважає професор Пекінського університету, експерт щодо Росії Фен Юйцзюнь, який на запрошення The Economist опублікував "китайський погляд" на війну.

На його думку, хоча війна вже стала катастрофою для обох країн, вона триватиме ще довго – через повну несумісність політичних позицій Москви та Києва, а також через відсутність критичної переваги у жодної зі сторін. Фен вважає, що російсько-українська війна є вододілом для епохи після холодної війни і матиме глибокий, тривалий глобальний вплив.

Разом з тим китайський аналітик вважає, що Росія зазнає неминучої поразки в Україні попри те, що зараз ситуація для росіян виглядає досить оптимістичною. Передумовами для цього Фен називає чотири фактори:

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Надзвичайний рівень українського спротиву та національної єдності. Міжнародна підтримка України, яка, хоча останнім часом не виправдовує очікувань країни, залишається широкою. Природа сучасної війни, яка включає в себе поєднання індустріальної могутності та систем командування, контролю, зв’язку та розвідки. Росія так і не оговталася від різкої деіндустріалізації пострадянського періоду. Фактор інформації, коли справа доходить до ухвалення рішень. Володимир Путін потрапив у пастку інформаційного кокона через свою тривалу диктатуру. Кремлю бракує достовірних розвідданих, а російська армія не має ефективного механізму виправлення помилок. У цьому плані Україна далеко попереду.

"У сукупності ці чотири чинники роблять остаточну поразку Росії неминучою. З часом вона буде змушена вийти з усіх окупованих українських територій, включно з Кримом. Її ядерний потенціал не є гарантією успіху. Хіба ядерна Америка не вийшла з Кореї, В'єтнаму та Афганістану?" – пише професор Фен.

Аналітик зауважує, що війна стала переломним моментом для Росії. Вона не лише поставила режим Путіна в широку міжнародну ізоляцію, але й створила сприятливий грунт для "усіх видів чорного лебедя" – тобто для непередбачуваних катастроф. У цьому контексті Фен згадує повстання вагнерівців, етнічну напругу в Росії і нещодавній теракт в Москві.

"Відносини Китаю з Росією не є стабільними, і на них вплинули події останніх двох років. (...) Хоча Китай не приєднався до санкцій Заходу проти Росії, він не порушував їх систематично. (...) З початку війни Китай провів два раунди дипломатичного посередництва. (...) Це бажання показує, що Китай і Росія дуже різні країни. Росія прагне підірвати існуючий міжнародний і регіональний порядок за допомогою війни, тоді як Китай хоче вирішити суперечки мирним шляхом", – пише пекінський аналітик.

Професор Фен також повторює наратив, який часто озвучує Україна: заморозка війни без зміни правлячого режиму в Росії дозволить Кремлю поновити сили та розпочати нові війни.

Російсько-українська війна: погляд з-за кордону

Як писав УНІАН, британське видання The Telegraph критикує Захід за нездатність усвідомити, що війна в Україні – це частина глобальної війни, яку Росія, Іран та Китай свідомо ведуть проти демократичного світу.

Також ми розповідали, що низка голлівудських зірок та інших відомих американців звернулися з відкритим листом до Конгресу США із закликом якомога швидше затвердити пакет військової допомоги Україні. Вони попередили, що Америка опиниться в набагато небезпечнішому світі, якщо Україна зазнає поразки.

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