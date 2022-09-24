За його словами, ніщо так не хвилює Путіна, як власний добробут.

Погрози президента РФ Володимира Путіна та російських пропагандистів щодо ядерної зброї спрямовані виключно на залякування світу, однак сам очільник РФ - не божевільний.

Про це сказав директор у справах Європи та Євразії у Раді Нацбезпеки США 2001-2005 рр. Метью Брайза в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ядерна зброя - це частина військової доктрини Росії, яка полягає в ескалації конфлікту з метою деескалації, тобто щоб переконати опонента, у готовності вдатися до настільки нечуваного насильства, яке налякає противника і змусить його здатися. Ось що зараз робить Путін. Він не божевільний, ні. Він добре знає, що у разі застосування ядерної зброї, є ризик, що у нього закінчиться абсолютно все, включаючи його власне життя", - наголосив Брайза.

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За словами дипломата, ніщо так не хвилює Путіна, як власний добробут.

"Його нинішні наративи спрямовані виключно на залякування. Я не налаштований оптимістично, тому що це жахлива війна, яку потрібно якнайшвидше закінчити. Так, Путін хоче продовження, однак довго протриматися йому не вдасться. Дуже показовим є звільнення понад 200 бійців, багато з яких - славнозвісні азовці. Це солдати, за життя яких переживали всі, і тепер вони на волі", - пояснив Брайза.

Росія погрожує ядерною зброєю

У своєму екстреному виступі 21 вересня, присвяченому оголошенню часткової мобілізації в РФ, Путін зробив цинічну заяву щодо ядерної зброї. Він заявив, що "роза вітрів може розвернутися" у бік тих, хто загрожує Росії.

Водночас продовжують "сипатися" погрози з боку російських пропагандистів. В одному зі своїх таких спічів Володимир Соловйов пригрозив ядерною війною всьому світу.

"Якщо зараз НАТО вирішить, що воно може розміщувати на наших кордонах все що завгодно. Вони зараз будуть все більше і більше нав'язувати американську зброю Україні... Україна зараз візьме і потрапить по одній з наших ядерних станцій, і понеслася. Процес буде з такою швидкістю некерованою, що мало нікому не здасться. Жахнемо, і нічого не буде", - заявив пропагандист.

Однак українські військові експерти впевнені, що подібні випади з боку агресора - не більше ніж ядерний шантаж, спрямований на те, щоб посадити Україну за стіл переговорів і змусити її погодитися на умови Путіна.

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