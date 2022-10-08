В місто увійшли елітні підрозділи Росгвардії.

В столиці Російської Федерації сьогодні неспокійно. Відомо про численні арешти військових.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"В російській столиці розпочався комплекс "заходів" спрямованих проти військових. Рух в центрі перекрито. В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – "еліти" Росгвардії", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що росгвардійці рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.

"Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Натомість, всі військові підрозділи по периметру москви приведено у підвищену бойову готовність", – зазначили в ГУР, не зазначаючи, в чому причина.

В Росії військових роблять цапом-відбувайлом через поразку в Україні

Як писав УНІАН, в російському військово-політичному керівництві назрівають дивні зміни. Експерти припускають, що очільник "вагнерівців" Євген Пригожин та глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров прагнуть змістити міністра оборони Сергія Шойгу.

Напередодні лідер Чечні Рамзан Кадиров звинуватив російське військове командування в нездатності оперативно відреагувати на загострення ситуації, а також заявив, що Росії необхідно захопити території чотирьох областей України всіма доступними засобами, включаючи ядерну зброю малої потужності. "Кухар Путіна" Євген Пригожин повторив критику Кадирова на адресу російського військового керівництва.

Наслідків для них обох не було. Ба більше, Кадиров вдруге з 24 лютого отримав "підвищення". Наприкінці березня він став генерал-лейтенантом, а цього тижні Путін дав його звання генерал-полковника.

Їхні заяви підхопили ток-шоу на федеральних каналах – критика військового командування почала вперше лунати на всю країну.

Припускають, що зрештою Путін намагатиметься зробити винуватим у невдачах на війні проти України військове командування. Зокрема, ISW прогнозує, що главу Міноборони РФ Сергія Шойгу зроблять цапом-відбувайлом.

Вас також можуть зацікавити новини: