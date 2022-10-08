Першою ознакою втрати контролю над спецслужбами став підрив автівки Дугіної, впевнений Подоляк.

Російський диктатор Володимир Путін втратив контроль над своїми спецслужбами. Цілком ймовірно, що вибухи на Кримському мості влаштували представники російських силових структур, які протистоять одна одній.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, ситуація в РФ цілком можливо може перерости у переворот. В Москві вже затримують військових.

"Пан Путін втратив контроль над тим, що роблять спецслужби. До речі, першим проявом втрати контролю став вибух у Підмосков’ї - в особливо захищеному районі (де відбувся підрив автівки Дар’ї Дугіної - доньки головного ідеолога Путіна)... Це абсолютно продуманий теракт, який могли організувати тільки інші спецслужби, які мають можливість "відводити очі", на оперативному сленгу. Те саме сталося на Кримському мості. Дивіться, фура - автомобіль, який нібито спричинив основні руйнування - приїжджає з території Краснодарського краю, проходить перевірку відповідних силовиків, машина має юридичну реєстрацію в РФ. Далі, вибух, який спровокував руйнування дорожнього полотна, він дуже дивний. Відповідно, була можливість замінувати опорну частину моста. Далі відбулася синхронізація з паливним ешелоном, який в цей момент проходив мостом. Він теж загорівся. Це каже про те, що ретельне розуміння логістики цього ексцесу перебувало тільки в руках російських спецслужб", - підсумував Подоляк.

На його переконання, усі ці процеси свідчать про те, що в російському суспільстві розвиваються передумови для державного перевороту. Однак про його наближення говорити ще рано.

Втім, вже можна стверджувати про початок процесу руйнування силової інфраструктури, яка довгий час була опорою Путіна.

Подоляк зауважив, що лідер Чечні Рамзан Кадиров та глава "вагнерівців" Євген Пригожин сформували коаліцію проти міністра оборони Сергія Шойгу та Генштабу РФ. Путін перебуває у безвихідному становищі. Важко відповісти, до якого з цих "таборів" він примкне. Якщо Путін зрадить свій генералітет та Шойгу, то віддасть армію в руки неармійських людей. Почнеться внутрішній конфлікт.

Подоляк зауважив, що війна із "семиденної" перейшла у "семимісячну", тому в оточенні Путіна з’явилися люди, які відкрито критикують його за провали на фронті. ФСБ намагається списати поразки на Генштаб. Водночас саме ФСБ надавала військовим первинні дані щодо вторгнення, ситуації та настроїв в Україні.

Зрештою, в Росії може відбутися кримінальна революція - на деякий час контроль може перейти до представників кримінального світу, які заробляли на постачанні зброї та причетні до особливо небезпечних операцій. Такий сценарій може стати небезпечним для Путіна, адже для криміналітету не існує правил.

"Все, що зараз відбувається у Криму зокрема, свідчить про те, що Росія втягується у важкий внутрішній конфлікт. Багато хто з нього не вийде, адже до всіх будуть претензії від зовнішнього світу за все, що вони роблять", - підсумував Подоляк.

Підрив Кримського мосту: що варто знати

Вранці в суботу, 8 жовтня, почали з'являтися повідомлення про сильну пожежу на Кримському мосту. Згодом стало відомо, що обвалені два автомобільних прольоти, вони впали у воду.

За словами голови Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк тепер росіяни "не зможуть використовувати чергову транспортну артерію, а зокрема, і залізничний маршрут. Вона додала, що Україну це "цілком влаштовує".

Так звана "влада" півострова заявила, що близько 6-ї ранку на мості нібито вибухнув вантажний автомобіль, внаслідок цього нібито загинули три людини. Російські ЗМІ повідомили, хто міг бути за кермом автівки.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, підрив Кримського мосту був спецоперацією Служби безпеки України. В СБУ поки відмовляються підтверджувати дану інформацію.

The Washington Post з посиланням на надійне джерело в українському уряді також повідомила про причетність України. У Силах оборони "Південь" ухильно відповіли, що "рветься там, де тонко", а в Офісі президента натякнули, що це справа рук росіян.

У Держдумі РФ назвали подію оголошенням "війни без правил" і вибухнули погрозами, а російський диктатор Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з НП на Кримському мосту.

Після інциденту окупанти хочуть вивезти жителів окупованої частини Херсонської області в Крим і Російську Федерацію.

Водночас в столиці Російської Федерації сьогодні неспокійно. Відомо про численні арешти військових.

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