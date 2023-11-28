Генсек наголосив, що Україні необхідна підтримка Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що українцям необхідно готуватися до посилення атак Росії по об'єктах інфраструктури.

Відповідну заяву генсек зробив під час пресконференції на засіданні міністрів закордонних справ країн Альянсу у Брюсселі.

"Ми звичайно розглянемо ситуацію в Україні. Ми бачимо інтенсивні бойові дії вздовж лінії фронту. І ми бачимо хвилі ударів безпілотників по українських містах, об'єктах інфраструктури. І треба готуватися до більшої кількості нападів проти українських міст. Тому дуже важливо, щоб країни-члени НАТО і надалі підтримували Україну", – зазначив Столтенберг.

Генсек також додав, що країни-члени підтвердять непохитну підтримку України на зустрічі Ради Україна-НАТО, де буде присутній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Росія готується масовано атакувати українську енергосистему

Росія вже почала "промацувати" українську систему протиповітряної оборони на предмет можливості ударів по об’єктах енергетичної галузі. За останні тижні об’єкти енергетичної інфраструктури були 60 разів атаковані росіянами з різних видів зброї.

Українські чиновники попереджали, що росіяни накопичують ракети, щоб в осінньо-зимовий період атакувати енергетичну інфраструктуру нашої держави

ГУР на початку листопада повідомило, що супротивники змогли накопичити, зокрема, 290 модифікацій ракет для комплексів "Іскандерів" та 165 крилатих ракет морського базування "Калібр".

25 листопада окупанти вночі влаштували чергову атаку дронів на столицю. У Києві повітряна тривога тривала понад 6 годин. Незначні пошкодження зафіксовані у Дніпровському, Голосіївському та Печерському районах Києва.

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