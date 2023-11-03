З літа підтримка Республіканської партії впала двозначними числами.

Згідно з опитуванням, опублікованим у п'ятницю, шанси республіканців отримати більшість у Конгресі після виборів у листопаді 2024 року зменшуються.

У жовтні члени Конгресу від Республіканської партії обрали Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників після тижнів внутрішніх суперечок щодо того, хто повинен очолити партію після відставки колишнього спікера Кевіна Маккарті. Як пише Newsweek, Джонсон успадкував глибоко розколоту Палату представників: республіканці мають перевагу лише в чотири місця над демократами, і вони залишаються роз'єднаними між собою з таких питань, як російсько-українська війна і питання про те, чи слід притягати до відповідальності президента Джо Байдена.

Перед Джонсоном стоїть завдання подолати ці розбіжності, а це означає, що на конференції Республіканської партії він повинен зберегти підтримку з боку консервативних прихильників жорсткої лінії, а також умиротворити поміркованих членів, багатьом з яких, як очікується, в листопаді наступного року належить непроста гонка за переобрання. Тим часом, зазначає Newsweek, у нового спікера Палати є всього два тижні для прийняття ряду законопроектів про асигнування, щоб продовжити фінансування федерального уряду і запобігти призупиненню його роботи.

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Джонсон має повинен працювати над відновленням іміджу республіканців у конкуруючих виборчих округах. Опитування, опубліковане в п'ятницю дослідницькою фірмою Navigator Research і проведене серед виборців в округах, що коливаються, показало, що схвалення республіканців у цих регіонах знизилося в останні місяці на тлі хаосу навколо боротьби за крісло спікера і побоювань з приводу зупинки роботи уряду, що насувається.

Опитування показало, що з літа підтримка Республіканської партії впала двозначними числами. А це означає, що республіканська більшість у Палаті представників знаходиться під загрозою: станом на жовтень їхній рейтинг несхвалення становить 22 пункти. У липні республіканці в Палаті представників мали рейтинг несхвалення лише 12 пунктів.

Демократи, тим часом, трималися стабільно, маючи рейтинг несхвалення 10 пунктів як у липні, так і в жовтні.

У ході соцопитування з 19 по 25 жовтня було опитано 1500 потенційних виборців у 61 виборчому окрузі. Похибка становить плюс-мінус 2,5 процентних пункти.

Згідно з опитуванням, чинні конгресмени-демократи в цих округах, як правило, мають вищі рейтинги схвалення, ніж їхні колеги з Республіканської партії. Члени Конгресу від Демократичної партії, які представляють округи, що коливаються, мають середній рейтинг схвалення 9, тоді як чинні республіканці мають рейтинг несхвалення 7.

У листопаді 2024 року деякі члени Конгресу-республіканці зіткнуться з важкою гонкою за переобрання, захищаючи округи, виграні Байденом у 2020 році, і, як очікується, наступного року вони знову переможуть.

За даними The Cook Political Report, організації, яка відстежує вибори в США, 15 республіканців у Палаті представників змагаються з рівними шансами, тоді як демократів лише дев'ять.

Інші новини США

Як повідомляв УНІАН, новий спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступив за надання підтримки Україні, так як перемога Росії в цій війні може надихнути не тільки Кремль, але й Китай.

Однак Джонсон додав, що Україна повинна більше звітувати про витрачені гроші. Крім цього, республіканці хочуть отримати більше інформації про стратегію Адміністрації президента США Джо Байдена щодо України.

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