Скорочення допомоги Україні значно підірве обороноздатність армії. Натомість Росія продовжує випускати зброю. Якщо цей процес не ускладнити, то війна може вийти за межі сходу та півдня.
Про це у коментарі виданню ABC News командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв.
За словами українського генерала, небо над Україною зараз захищають західні системи протиповітряної оборони, у яких є критична перевага над радянськими.
"Ми розуміємо, що зараз іде війна за ресурси. Російська Федерація свої ресурси отримує за допомогою "Осі зла" – це Північна Корея, це Іран. А ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо Російській Федерації з її ресурсами. Треба розуміти, що скорочення допомоги реально вдарить по нашій обороноздатності. Але будемо боротися тим, що є", – сказав генерал.
Наєв наголосив, що технології – критичні. Якщо старій радянській техніці на ціль потрібно витратити 100 снарядів, то західній треба значно менше, потреба вимірюється цифрами менш як десять.
"Тому технології завжди мають перевагу, і я ще раз підкреслюю: ця допомога для нас дуже-дуже важлива", – додав Наєв.
Він попередив, що у випадку, якщо Росія продовжить виробництво зброї та вдосконалюватиме свої технології, війна знову може вийти за межі сходу та півдня України.
"Ми готуємося до цього, будуємо оборону, заміновуємо та тренуємо наші сили", – сказав генерал.
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