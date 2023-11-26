За його словами, українці готуються до того, що Росія налагодить виробництво зброї та піде на новий виток бойових дій.

Скорочення допомоги Україні значно підірве обороноздатність армії. Натомість Росія продовжує випускати зброю. Якщо цей процес не ускладнити, то війна може вийти за межі сходу та півдня.

Про це у коментарі виданню ABC News командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв.

За словами українського генерала, небо над Україною зараз захищають західні системи протиповітряної оборони, у яких є критична перевага над радянськими.

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"Ми розуміємо, що зараз іде війна за ресурси. Російська Федерація свої ресурси отримує за допомогою "Осі зла" – це Північна Корея, це Іран. А ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо Російській Федерації з її ресурсами. Треба розуміти, що скорочення допомоги реально вдарить по нашій обороноздатності. Але будемо боротися тим, що є", – сказав генерал.

Наєв наголосив, що технології – критичні. Якщо старій радянській техніці на ціль потрібно витратити 100 снарядів, то західній треба значно менше, потреба вимірюється цифрами менш як десять.

"Тому технології завжди мають перевагу, і я ще раз підкреслюю: ця допомога для нас дуже-дуже важлива", – додав Наєв.

Він попередив, що у випадку, якщо Росія продовжить виробництво зброї та вдосконалюватиме свої технології, війна знову може вийти за межі сходу та півдня України.

"Ми готуємося до цього, будуємо оборону, заміновуємо та тренуємо наші сили", – сказав генерал.

Війна в Україні - останні новини

Протягом останньої доби російські окупанти вели штурмові дії майже на всіх напрямках. ЗСУ змогли стримати ворога та відбили десятки атак. На фронті відбулося 58 бойових зіткнень.

З початку повномасштабної війни Росія вже втратила вже 324 830 військових.

Найбільш боєздатні підрозділи РФ наразі знищуються під Авдіївкою.

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