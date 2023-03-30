Російський диктатор знову збільшив кількість призовників на тлі невдач армії РФ в Україні.

Російський диктатор Володимир Путін знову вирішив збільшити кількість трун, які повертаються у сім'ї РФ з українського фронту, й підписав указ про весняний призов в армію.

Відповідний документ опублікований на правовому порталі РФ. В указі Путіна наголошується, що в рамках весняного призову в армію по території всієї Росії воєнкоми повинні нагребти не менше 147 тисяч росіян

"Здійснити з 1 квітня по 15 липня 2023 року призов на військову службу громадян Російської Федерації у віці від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають призову на військову службу, у кількості 147 тисяч осіб", - йдеться в тексті документа.

Зазначимо, що кожним новим указом Путін збільшує кількість потенційних "мерців", які рано чи пізно зустрінуть свою смерть на українському фронті: восени 2022 року диктатор підписав указ про призов 120 тисяч осіб до російської армії, а навесні минулого року - заявив про призов на рівні 134,5 тисячі осіб.

Сім'ї РФ отримують з Українського фронту труни

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну на території ворожої держави стався могильний "бум" - росіяни регулярно отримують з українського фронту труни з ліквідованими окупантами.

Однак такий підсумок для "відмінусованих" російських солдатів - не найгірший варіант. Наприклад, ПВК "Вагнер" часто віддає родинам найманців порожні труни. Відомо, що тіла російських солдатів на полях України рідко забирають свої ж для "гідного" прощання. Частіше їх просто кидають або використовують для прикриття.

Також раніше в Бєлгородській області РФ стався цікавий випадок, там труни російських окупантів взагалі викинули в смітник.

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